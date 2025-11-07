Всемирный день распродаж 11.11: как не потратить деньги на ненужные вещи

11 ноября отмечается глобальный праздник распродаж, известный также как День холостяка. В этот день покупателей ждут масштабные акции и специальные предложения от ретейлеров. NEWS.ru рассказывает, как воспользоваться выгодными скидками, избежав импульсивных покупок и не нарушив личный бюджет.

Как грамотно спланировать покупки

Нужно покупать только то, что действительно необходимо, советует в беседе с NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. «До посещения онлайн-сайтов или магазинов следует составить список требуемых покупок и строго следовать ему», — пояснил он.

По мнению доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили, во время периода распродаж важно сохранять трезвый рассудок, чтобы избежать импульсивных трат и не попасться на уловки маркетологов.

«В первую очередь планируем покупки: составляем список покупок заранее, определяем примерный бюджет и уже сейчас, не дожидаясь распродаж, проводим небольшое исследование рынка — в каких магазинах и по какой цене можно приобрести требуемый товар», — советует эксперт.

Если покупка дорогостоящая, желательно проверить, как менялась на нее цена за последние пару месяцев, добавляет Валишвили.

Как правильно проверять цены

Частенько магазины завышают цены за пару недель до распродажи, чтобы создать нужный психологический эффект для потенциальных покупателей в акционные дни. Вполне возможно, что цена, например, в «черную пятницу» или в «киберпонедельник» будет выше, чем в обычные дни, говорит Валишвили. При этом, допускает она, на маркетплейсах, где представлено множество продавцов, цены на товары без скидки могут быть более выгодными.

По словам Балынина, подавляющая часть скидок оказывается фиктивной, поэтому на указанные проценты скидок лучше даже не обращать внимания. «Уценки абсолютно ни о чем не говорят, это исключительно маркетинговый ход», — замечает экономист.

Эксперт пояснил, что на маркетплейсах, как и в обычных магазинах, одинаковые товары могут стоить по-разному у разных продавцов. Поэтому перед покупкой стоит проверить цены у нескольких из них, рекомендует Балынин.

Почему важно контролировать эмоции

Спонтанные покупки в период акций могут не только серьезно ударить по бюджету, но и обернуться приобретением совершенно бесполезных вещей. Специалисты рекомендуют простой способ избежать ненужных трат.

При виде заманчивого предложения нужно задать себе три ключевых вопроса: «Действительно ли мне нужна эта вещь?», «Нет ли у меня чего-то похожего?», «Как часто я буду это использовать?». «Мы часто забываем, что у нас уже есть аналогичные предметы, — пояснила Валишвили. — Если ответы на эти вопросы не убеждают вас в необходимости покупки, лучше отложить решение на пару дней. Такой рациональный подход помогает справиться с сиюминутным желанием купить что-то под влиянием эмоций».

Подобный метод позволяет отделить реальные потребности от импульсивных желаний и сохранить как деньги, так и место в доме.

Как не стать жертвой мошенников во время распродаж

Эксперты призывают покупателей к повышенной бдительности при онлайн-шопинге. Валишвили рекомендует как минимум соблюдать основные правила кибербезопасности. «Если вам на электронную почту пришло предложение от магазина, не спешите переходить по ссылке — возможно, это фишинг», — предупреждает она.

Собеседница NEWS.ru рекомендует обращать внимание на адрес отправителя, искать опечатки в тексте и проверять безопасность сайта по значку замка в адресной строке. При этом желательно выбирать интернет-магазины с оплатой при получении, что позволяет обезопасить себя от мошенников и убедиться в качестве товара, добавляет она.

Балынин в свою очередь обращает внимание на необходимость контроля посещаемых сайтов. Он подчеркивает, что особенно осторожными нужно быть при переходе по ссылкам из почты и мессенджеров.

«Участились случаи, когда граждан убеждают установить мобильное приложение, что впоследствии приводит к доступу мошенников ко всей информации на телефоне. Это включает и коды подтверждения при входе в банковские приложения, что создает прямой риск потери денежных средств», — объясняет он.

Специалисты сходятся во мнении, что соблюдение этих простых правил поможет безопасно воспользоваться выгодными предложениями в период распродаж.

