Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
01 ноября 2025 в 12:00

Российских туристов ограбили в аэропорту Дубая

Аэропорт Дубая Аэропорт Дубая Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Двух туристов из России ограбили в аэропорту Дубая, сообщает Readovka.news. У них исчезли несколько сумок общей стоимостью 150 тысяч рублей.

Пострадавшие сообщили, что обратились к авиаперевозчику Emirates, после чего их направили в полицию. Пропажу путешественники обнаружили уже в аэропорту Мадрида — именно туда они направлялись из Шанхая с пересадкой в Дубае.

В полиции туристам предложили вернуться в ОАЭ и выяснять обстоятельства на месте. Пара не смогла этого сделать, так как у них была виза с возможностью разового въезда в Европу, а отдых был уже полностью оплачен.

Ранее сообщалось, что женщина из Карелии украла мобильный телефон у петербуржца во время прохождения досмотра в аэропорту Пулково. Пострадавший забыл гаджет в контейнере на ленте интроскопа.

кражи
аэропорты
туристы
ОАЭ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гастроэнтеролог раскрыла, как снизить риск развития рака кишечника
В Госдуме объяснили киевский запрет СМИ работать в «котлах»
На Украине подтвердили кадры уничтожения спецназа ГУР
«Не до смеха»: защитник ЦСКА о попытке похищения Мостового
Стоматолог предупредила об опасности фальш-брекетов
Отец Илона Маска заявил о желании получить российский паспорт
«В честь него назвали»: Архипов вспомнил шутку Попова над своей болезнью
Минобороны РФ сообщило о завершении зачистки в ряде населенных пунктов
Стало известно, на что может пойти Россия в случае применения ВСУ Tomahawk
«Идиотский» поступок: жена рэпера стирала части его трупа в машинке
Спецназ ГУР пытался высадиться с вертолета под Красноармейском
Сильный взрыв прогремел на территории крупнейшего НПЗ в Мексике
Путин присвоил Зейналовой новый ранг
Появились кадры последствий взрыва в квартире ростовского дома
Рубль будет стабилен? Курс сегодня, 1 ноября, что с долларом, евро и юанем
Появились кадры провальной высадки спецназа ГУР в Красноармейске
«Папочка, я тебя люблю»: дочка и вдова Попова попрощались с актером
Прокуратура запросила 15 лет колонии для экс-чиновника Минприроды
Конкурс «Народный участковый» запустил финальное онлайн-голосование
Смерть звезды «Полицейского с Рублевки» назвали жуткой несправедливостью
Дальше
Самое популярное
Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики
Общество

Натираю на терке и обжариваю до хруста. Ароматные рагмурки — шведские картофельные блинчики

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла
Общество

Картошку теперь не жарю: готовлю обалденный гратен по‑французски — просто и без тонны масла

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.