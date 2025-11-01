Российских туристов ограбили в аэропорту Дубая

Двух туристов из России ограбили в аэропорту Дубая, сообщает Readovka.news. У них исчезли несколько сумок общей стоимостью 150 тысяч рублей.

Пострадавшие сообщили, что обратились к авиаперевозчику Emirates, после чего их направили в полицию. Пропажу путешественники обнаружили уже в аэропорту Мадрида — именно туда они направлялись из Шанхая с пересадкой в Дубае.

В полиции туристам предложили вернуться в ОАЭ и выяснять обстоятельства на месте. Пара не смогла этого сделать, так как у них была виза с возможностью разового въезда в Европу, а отдых был уже полностью оплачен.

Ранее сообщалось, что женщина из Карелии украла мобильный телефон у петербуржца во время прохождения досмотра в аэропорту Пулково. Пострадавший забыл гаджет в контейнере на ленте интроскопа.