Турция заявила о готовности организовать переговоры России и Украины

Турция готова организовать в Стамбуле четвертый раунд мирных переговоров между Россией и Украиной, заявил на TRT World Forum глава МИД страны Хакан Фидан. Министр напомнил, что предыдущие три раунда прямых переговоров в Стамбуле привели к «ощутимым результатам».

Мы искренне верим, что дипломатия остается единственным путем к мирному разрешению кризиса на Украине, — высказался Фидан.

Дипломат подчеркнул, что Стамбул также готов устроить потенциальный саммит лидеров двух стран. Ранее в результате переговорного процесса стороны достигли соглашения об обмене телами военных и пленными.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что страны НАТО оказывают серьезное давление на американскую администрацию, уговаривая ее не соглашаться на мирное урегулирование конфликта на Украине. Он также выразил надежду, что президент США Дональд Трамп по-прежнему искренне стремится к разрешению этого кризиса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Киев по-прежнему не демонстрирует желания участвовать в переговорах с Москвой. По словам представителя Кремля, украинская сторона «юлит», когда речь заходит о конкретных шагах. Оценивая прогресс в переговорном процессе, Песков сказал: «Воз и ныне там».