«С ним переговорят»: Милонов о словах священника про «неполноценных» женщин Депутат Милонов: в РПЦ могут разобраться с иереем Струцким после слов о женщинах

В РПЦ могут разобраться с иереем Андреем Струцким после его слов о «неполноценных» женщинах, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отметил, что не все священники, которые хорошо ведут службу, могут удачно выступать на публике. Именно поэтому парламентарий призвал не придавать значения подобным неловко сказанным заявлениям.

Священников в церкви много, и не надо путать их со святыми. Священник — тоже человек. У некоторых священников, которые прекрасно ведут службу, литургию, служат в качестве каких-то общественных деятелей, не все всегда получается хорошо говорить. Они могут сказать что-то неудачное, неправильное. Я уверен, что по линии Русской православной церкви, если Струцкий к ней относится, с ним проведут беседу. Не надо придавать значения этим высказываниям, — высказался Милонов.

Ранее Струцкий заявил, что полноценными людьми являются лишь мужчины, а женщины — это помощницы. По его мнению, в этом и заключается предназначение представительниц слабого пола. Он добавил, что мужчины становятся «дурными и страшными» из-за матерей-одиночек, а женщины не могут существовать одни.