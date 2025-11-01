Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
01 ноября 2025 в 07:09

Один из заблокированных российских аэропортов вновь заработал

Аэропорт Самары возобновил прием и выпуск самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Самары вновь принимает и отправляет воздушные суда, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов. Уточняется, что за время действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.

Аэропорт Самара (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее Кореняко сообщил, что аэропорты Пензы, Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения в работе. Воздушные гавани из соображений безопасности не принимают и не выпускают самолеты, добавил он.

До этого летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Кирове из-за ухудшения здоровья пассажира. На борту воздушного судна находился 121 пассажир и пять членов экипажа. Мужчину спасти не удалось.

Также возобновил работу Вильнюсский международный аэропорт. 25 октября воздушную гавань закрыли на фоне появления в воздушном пространстве республики неустановленных объектов. По предварительной информации, это были метеорологические зонды, используемые контрабандистами для переброски сигарет через литовско-белорусскую границу.

аэропорты
Самара
Росавиация
самолеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два малыша погибли во время пожара в Уссурийске
Россиянам раскрыли, как правильно установить кормушку для птиц
Глава Минпросвещения высказался о переходе школ на 12-летнее обучение
Команда Овечкина потерпела третье поражение подряд в матче НХЛ
Гибель офицеров ВСУ, тайная операция ВС России: новости СВО к утру 1 ноября
«Рыбный день» со скидкой 50%. Скоро также рухнут цены на мясо и овощи?
Новый российский закон затронул сим-карты в автомобилях и электронике
Россиянам объяснили, как работают мошенники на сайтах знакомств
Вулин раскрыл, как ЕС хочет ударить по России через Сербию
Гатилов осудил принятие антироссийской резолюции в СПЧ ООН
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 ноября: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 ноября
«Не мудро»: Вулин пристыдил Трампа после слов о ядерных испытаниях
Средства ПВО перехватили за ночь порядка 100 БПЛА ВСУ
В Великобритании объяснили надежды Трампа на ядерные испытания
В МИД России дали оценку декларации саммита АТЭС
Граждане Молдавии и Румынии сбежали на Украину после ограбления ювелира в Москве
Один из заблокированных российских аэропортов вновь заработал
Российские силы сбили четыре дрона в одном из регионов страны
Врач рассказала о неожиданных полезных свойствах конины
Дальше
Самое популярное
Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно
Общество

Ленивый завтрак из трех ингредиентов! Слоеные конвертики с капустой и яйцом — просто и очень вкусно

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу
Общество

От таких десертов одни плюсы: готовить 10 минут, вкусно, можно есть даже ночью, а желатин и творог хорошо влияют на кожу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.