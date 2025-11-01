Один из заблокированных российских аэропортов вновь заработал Аэропорт Самары возобновил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Самары вновь принимает и отправляет воздушные суда, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. По его словам, речь идет о приеме и выпуске воздушных судов. Уточняется, что за время действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет.

Аэропорт Самара (Курумоч). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, — написал он.

Ранее Кореняко сообщил, что аэропорты Пензы, Самары (Курумоч) и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения в работе. Воздушные гавани из соображений безопасности не принимают и не выпускают самолеты, добавил он.

До этого летевший из Калининграда в Екатеринбург самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Кирове из-за ухудшения здоровья пассажира. На борту воздушного судна находился 121 пассажир и пять членов экипажа. Мужчину спасти не удалось.

Также возобновил работу Вильнюсский международный аэропорт. 25 октября воздушную гавань закрыли на фоне появления в воздушном пространстве республики неустановленных объектов. По предварительной информации, это были метеорологические зонды, используемые контрабандистами для переброски сигарет через литовско-белорусскую границу.