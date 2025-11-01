Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 09:04

Назван самый подорожавший товар в мире

Кобальт стал самым подорожавшим товаром в мире за октябрь 2025 года

Металлический кобальт в музее Металлический кобальт в музее Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Самым дорожающим товаром в мире за октябрь 2025 года стал кобальт, а самым дешевеющим — апельсиновый сок, передает РИА Новости со ссылкой на данные ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов. Так, кобальт подорожал на 28,5%. На втором месте — палладий (15,8%), на третьем — литий (9,5%).

Среди энергоносителей сильнее всего, на 19,4%, подорожал природный газ в США. Дизель увеличился в цене на 7,6%, мазут — на 6,9%. Больше всего подешевел апельсиновый сок — на 23,3%, свинина — на 18%, неодим — на 13,4%.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Индия значительно ускорила процесс репатриации золотых запасов из зарубежных хранилищ. Согласно опубликованным данным, более 65% золотого резерва страны теперь размещается на национальной территории, что почти вдвое превышает показатели четырехлетней давности.

Тем временем в Тюмени на сайте торгов выставили турмалин параиба. Его стартовая стоимость составляет 922 702,98 рубля. Лот является редким и дорогим видом турмалина. Камень славится своим ярким голубым или голубовато-зеленым неоновым свечением.

