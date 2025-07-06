Две страны нашли альтернативу «СП-2» в зоне, охраняемой ЮНЕСКО

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06 июля 2025 в 10:44

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Германия и Нидерланды нашли замену «Северному потоку — 2» в Ваттовом море

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Германия и Нидерланды согласовали проект по разработке газовых залежей у побережья острова Боркум в Ваттовом море — прибрежной части Северного моря, сообщает Bloomberg. Берлин рассчитывает, что сможет перекачивать объем, эквивалентный примерно 15% потребления газа в Германии, тем самым найдя альтернативу «Северному потоку — 2».

Кабинет министров одобрил двустороннее соглашение с Нидерландами о месторождениях углеводородов у острова Боркум. <…> Место бурения находится в Ваттовом море — зоне Северного моря, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — говорится в материале.

Однако против выступают активисты, выступающие за защиту экологии. По их мнению, индустриализация прибрежной зоны будет иметь «разрушительные последствия для биоразнообразия в Северном море».

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявлял, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» должны быть восстановлены и запущены. Он указал на необходимость наказать виновных в подрыве топливной инфраструктуры, так как они нанесли урон энергетическому суверенитету ФРГ.

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Нидерланды
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