Две страны нашли альтернативу «СП-2» в зоне, охраняемой ЮНЕСКО Германия и Нидерланды нашли замену «Северному потоку — 2» в Ваттовом море

Германия и Нидерланды согласовали проект по разработке газовых залежей у побережья острова Боркум в Ваттовом море — прибрежной части Северного моря, сообщает Bloomberg. Берлин рассчитывает, что сможет перекачивать объем, эквивалентный примерно 15% потребления газа в Германии, тем самым найдя альтернативу «Северному потоку — 2».

Кабинет министров одобрил двустороннее соглашение с Нидерландами о месторождениях углеводородов у острова Боркум. <…> Место бурения находится в Ваттовом море — зоне Северного моря, которая включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — говорится в материале.

Однако против выступают активисты, выступающие за защиту экологии. По их мнению, индустриализация прибрежной зоны будет иметь «разрушительные последствия для биоразнообразия в Северном море».

Ранее сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла заявлял, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» должны быть восстановлены и запущены. Он указал на необходимость наказать виновных в подрыве топливной инфраструктуры, так как они нанесли урон энергетическому суверенитету ФРГ.