16 августа 2025 в 09:10

Стало известно, куда отправился Путин сразу после встречи с Трампом

Путин отправился на Чукотку и провел переговоры с губернатором Кузнецовым

Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в Чукотский автономный округ, сообщает ТАСС. Этот визит последовал сразу после его переговоров с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске.

В рамках посещения региона российский президент провел встречу с местным руководством. В частности, у главы государства состоялись переговоры с губернатором Чукотки Владиславом Кузнецовым.

Также после завершения переговоров с американским президентом Владимир Путин посетил мемориальный участок «Союзники в годы Второй мировой войны» на кладбище Форт-Ричардсон. Как сообщает пресс-служба Кремля, на этом участке расположены 14 захоронений советских военнослужащих. Среди них — девять летчиков, участвовавших в перегонке самолетов по маршруту Аляска-Сибирь, и два моряка, занимавшихся приемом судов по программе ленд-лиза.

В ходе встречи на Аляске Владимир Путин высказал критику в адрес американской избирательной системы, как сообщил Дональд Трамп. Российский президент, по словам коллеги, выразил мнение, что система почтового голосования устарела и стала одной из причин его поражения на выборах 2020 года.

