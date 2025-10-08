Юрист раскрыл срок повторного погребения в одной могиле Юрист Русяев: повторное погребение в одной могиле возможно через 15–20 лет

Повторное захоронение в одной и той же могиле допускается по истечении срока в 15–20 лет, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Однако, по его словам, правила погребения могут варьироваться в зависимости от региона и его специфики.

Основополагающим принципом в этом вопросе является соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 N 8-ФЗ устанавливает общие рамки, но конкретные сроки и условия часто определяются на региональном уровне. В большинстве регионов России минимальный срок, после которого допускается повторное захоронение в ту же могилу, составляет 15–20 лет. Этот период обусловлен естественными процессами разложения и минерализации тела, — отметил Русяев.

Он подчеркнул, что в некоторых регионах России действуют особые правила, касающиеся захоронений. Например, по словам Русяева, в Санкт-Петербурге минимальный интервал между погребениями составляет 20 лет. Это, уточнил юрист, обусловлено спецификой местных грунтов и водных горизонтов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отдельного внимания заслуживает вопрос захоронения урн с прахом. В этом случае законодательство более гибкое. Урну с прахом можно подзахоронить в существующую могилу практически в любое время, не дожидаясь истечения 15–20-летнего срока. Это связано с тем, что кремированные останки не представляют санитарно-эпидемиологической опасности и не требуют времени для минерализации, — добавил Русяев.

Юрист отметил, что для повторного захоронения нужно подать заявление в администрацию кладбища, предоставив свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство с ранее захороненным, и паспорт захоронения. По его словам, в данном случае администрация оценивает возможность захоронения, учитывая состояние могилы и другие факторы.

