Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 06:20

Юрист раскрыл срок повторного погребения в одной могиле

Юрист Русяев: повторное погребение в одной могиле возможно через 15–20 лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Повторное захоронение в одной и той же могиле допускается по истечении срока в 15–20 лет, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. Однако, по его словам, правила погребения могут варьироваться в зависимости от региона и его специфики.

Основополагающим принципом в этом вопросе является соблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 N 8-ФЗ устанавливает общие рамки, но конкретные сроки и условия часто определяются на региональном уровне. В большинстве регионов России минимальный срок, после которого допускается повторное захоронение в ту же могилу, составляет 15–20 лет. Этот период обусловлен естественными процессами разложения и минерализации тела, — отметил Русяев.

Он подчеркнул, что в некоторых регионах России действуют особые правила, касающиеся захоронений. Например, по словам Русяева, в Санкт-Петербурге минимальный интервал между погребениями составляет 20 лет. Это, уточнил юрист, обусловлено спецификой местных грунтов и водных горизонтов.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Отдельного внимания заслуживает вопрос захоронения урн с прахом. В этом случае законодательство более гибкое. Урну с прахом можно подзахоронить в существующую могилу практически в любое время, не дожидаясь истечения 15–20-летнего срока. Это связано с тем, что кремированные останки не представляют санитарно-эпидемиологической опасности и не требуют времени для минерализации, — добавил Русяев.

Юрист отметил, что для повторного захоронения нужно подать заявление в администрацию кладбища, предоставив свидетельство о смерти, документы, подтверждающие родство с ранее захороненным, и паспорт захоронения. По его словам, в данном случае администрация оценивает возможность захоронения, учитывая состояние могилы и другие факторы.

Ранее депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что следует избегать использования цветного оформления гробов во время похорон. По его словам, это популярное у молодежи явление противоречит православным традициям.

юристы
захоронения
Россия
законы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 8 октября: инфографика
Российские войска прорвали оборону ВСУ на важном направлении в зоне СВО
«Пламя» выжгло штурмовиков ВСУ: успехи ВС РФ к утру 8 октября
Терапевт рассказала, кому грозит тяжелая форма ветрянки
В Минобороны раскрыли число ликвидированных за ночь украинских БПЛА
ДТП с участием «легковушки» и большегруза унесло жизни двух человек
Снег и лютые морозы или тепло со слякотью? Погода в России на Новый год
Новый порядок взыскания долгов вступит в силу в России с ноября
Бывший соратник Зеленского потерял близкого человека
Ребенок пострадал при обстреле ВСУ села под Белгородом
«Мы оказались в проигрыше»: в США испугались российских БПЛА
Что едят чехи в праздники и будни? Готовим говяжью вырезку по-новому
Ураган во сне: как понять и использовать этот знак в жизни
Зеленского сравнили с Гитлером и предсказали его же судьбу
Юрист раскрыл срок повторного погребения в одной могиле
Новые роли, личная жизнь, мнение об СВО: куда пропал Ефим Шифрин
Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Раскрыт максимальный размер пособия по безработице в 2026 году
Россиян предупредили о неочевидной опасности меда
Когда менять летние шины на зимние, нужно ли ждать первого снега
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.