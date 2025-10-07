«Это не модная вечеринка»: депутат о новом тренде на разноцветные гробы Депутат Иванов призвал не самовыражаться на похоронах с помощью цветных гробов

Необходимо воздержаться от использования цветного оформления гробов при проведении похорон, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, комментируя новый тренд среди молодого поколения. По его словам, подобный способ самовыражения нарушает православные традиции.

Как православный христианин и общественный деятель, я считаю своим долгом напомнить о глубоком сакральном смысле погребального обряда. Похороны — это не модная вечеринка и не повод для самовыражения через яркие краски, а последнее прощание с душой человека, уходящей в вечность. Церковь на протяжении веков выработала чинопоследование, призванное молитвенно поддержать усопшего в этот важнейший момент его бытия, — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что православная традиция напрямую связывает погребальные облачения и убранство с идеей молитвенного заупокойного бдения и покаяния, для которых традиционными являются темные, сдержанные тона. По словам депутата, традиционные темные цвета символизируют скорбь о грехах, смирение и молитвенную сосредоточенность.

Когда мы видим розовый гроб или цвет «Тиффани», это, конечно, вызывает недоумение. Такие действия могут рассеивать внимание молящихся и вносить дух мирской суеты в священнодействие, что вряд ли можно считать уместным. Само по себе предварительное попечение о достойном погребении в соответствии с церковными канонами является делом благоразумным. Однако я призываю наших граждан в первую очередь заботиться не о мимолетной красоте, а о вечном спасении души. Гораздо важнее цвета гроба — то, будут ли по человеку совершаться панихиды, будет ли подаваться милостыня и твориться молитва, — добавил Иванов.

В заключение председатель движения «Россия Православная» обратился к производителям ритуальных услуг с призывом к ответственности. По его словам, бизнес, работающий в такой чувствительной сфере, должен не только следовать за спросом, но и не забывать о морали.

Ранее священник Русской православной церкви Давид Бобров заявил, что традиция ставить рюмку водки на могилу не только бесполезна для усопших, но и является грехом. По его словам, это пережиток языческих верований. Священник пояснил, что после смерти душа человека нуждается исключительно в молитве.