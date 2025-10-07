Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 05:00

«Это не модная вечеринка»: депутат о новом тренде на разноцветные гробы

Депутат Иванов призвал не самовыражаться на похоронах с помощью цветных гробов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Необходимо воздержаться от использования цветного оформления гробов при проведении похорон, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов, комментируя новый тренд среди молодого поколения. По его словам, подобный способ самовыражения нарушает православные традиции.

Как православный христианин и общественный деятель, я считаю своим долгом напомнить о глубоком сакральном смысле погребального обряда. Похороны — это не модная вечеринка и не повод для самовыражения через яркие краски, а последнее прощание с душой человека, уходящей в вечность. Церковь на протяжении веков выработала чинопоследование, призванное молитвенно поддержать усопшего в этот важнейший момент его бытия, — отметил Иванов.

Он подчеркнул, что православная традиция напрямую связывает погребальные облачения и убранство с идеей молитвенного заупокойного бдения и покаяния, для которых традиционными являются темные, сдержанные тона. По словам депутата, традиционные темные цвета символизируют скорбь о грехах, смирение и молитвенную сосредоточенность.

Когда мы видим розовый гроб или цвет «Тиффани», это, конечно, вызывает недоумение. Такие действия могут рассеивать внимание молящихся и вносить дух мирской суеты в священнодействие, что вряд ли можно считать уместным. Само по себе предварительное попечение о достойном погребении в соответствии с церковными канонами является делом благоразумным. Однако я призываю наших граждан в первую очередь заботиться не о мимолетной красоте, а о вечном спасении души. Гораздо важнее цвета гроба — то, будут ли по человеку совершаться панихиды, будет ли подаваться милостыня и твориться молитва, — добавил Иванов.

В заключение председатель движения «Россия Православная» обратился к производителям ритуальных услуг с призывом к ответственности. По его словам, бизнес, работающий в такой чувствительной сфере, должен не только следовать за спросом, но и не забывать о морали.

Ранее священник Русской православной церкви Давид Бобров заявил, что традиция ставить рюмку водки на могилу не только бесполезна для усопших, но и является грехом. По его словам, это пережиток языческих верований. Священник пояснил, что после смерти душа человека нуждается исключительно в молитве.

депутаты
православие
похороны
тренды
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ попытались атаковать Москву
Трамп назвал Грету Тунберг забывшей о защите окружающей среды проказницей
Россиян не пускают в другие страны из-за дефекта в паспорте: что за ошибка
«Это не модная вечеринка»: депутат о новом тренде на разноцветные гробы
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 7 октября
Росавиация сообщила об ограничениях в двух аэропортах
Сотрудники ТЦК забрали мужа актрисы, снявшейся в «Слуге народа» с Зеленским
В России зафиксирована вспышка вируса Коксаки
Хирург раскрыл, какие привычки приводят к болезням сердца
Зеленскому напомнили, кто решает вопрос о вступлении Украины в ЕС
«Такого никогда не было»: Трамп рассказал, какой сигнал ему подал Иран
Россиянам назвали стоимость недельного отдыха с семьей в межсезонье в Сочи
Еще один рекорд Овечкина, триумф Малкина: чего ждать от нового сезона НХЛ
Некоторые выплаты военнослужащим проиндексировали на 7,6%
Отстраненный футболист Писарский оказался в центре скандала
ПВО сбила несколько беспилотников под Воронежем
Раскрыто, какие слова Меркель рассорили Германию и Польшу
Россиянам раскрыли, как решить проблему скрипящих дверей и замков
Не хотят, как на Украине: чему надо учиться у Грузии, чтобы не было Майдана
Россиян предупредили о штрафе за выброшенный в мусорный контейнер ноутбук
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.