Снег и лютые морозы или тепло со слякотью? Погода в России на Новый год

По прогнозам синоптиков, грядущая зима будет холоднее прошлой. В отдельных регионах температура воздуха ожидается существенно ниже нормы. При этом эксперты пока не говорят рано или поздно наступит климатическая зима. Какая погода ожидает жителей разных уголков России к Новому году — в материале NEWS.ru.

Какая погода прогнозируется зимой в России

Предстоящая зима будет холоднее, чем в прошлом году, утверждает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, в среднем температура воздуха в январе и феврале будет значительно ниже. При этом пока нельзя сказать, будет ли зима ранней или поздней.

«Нынешняя зима не прогнозируется такой же теплой, как в прошлом году», — сказал метеролог.

Что касается весны, то в 2026 году она наступит раньше обычного срока. Холодной погоды не прогнозируется по всей России. Периоды резких понижений температуры по среднемесячным показателям будут как на европейской, так и на азиатской частях страны. Точность прогноза метеоролог оценил в 65–68%.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, температура воздуха в декабре не отклонится существенно от средних многолетних значений. Ниже нормы она ожидается только на северо-востоке Дальневосточного федерального округа. При этом отмечается, что почти по всей России средняя температура декабря может быть ниже, чем в 2024 году. Январь также, предварительно, не принесет погодных сюрпризов на большей части страны, за исключением некоторых районов, где будет морозно. О погоде конкретно в Новогоднюю ночь пока можно говорить лишь крайне приблизительно, исходя из ожиданий от декабря и января.

«В январе на всей территории России наиболее вероятен температурный режим близкий к средним многолетним значениям. При этом на большей части европейской территории России (ЕТР), в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь ожидается значительно холоднее, чем в 2025 году», — сказано в прогнозе.

Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил в беседе с NEWS.ru, что зима 2024-2025 года была одной из самых теплых, поэтому в этом году температуры, скорее всего, будут ниже прошлогодних, однако все равно выше нормы.

«Во всяком случае, январь 2025 года был экстремально теплым. Повторение двух экстремально теплых годов подряд в январе просто маловероятно, поэтому наступающая зима с очень большой вероятностью будет холоднее прошедшей. По отношению к норме, я думаю, что здесь она тоже будет чуть выше нормы. Если говорить про центр [России], скорее всего, [осадков будет] чуть больше нормы», — отметил метеоролог.

Какой будет погода зимой в Москве и Санкт-Петербурге

Метеоролог Татьяна Позднякова в беседе с NEWS.ru напомнила, что в прошлом году аномалия средней температуры зимой составила плюс 3 градуса. По ее словам, в этом году такой большой положительной аномалии не прогнозируется, однако в январе и феврале температура воздуха в Москве все равно ожидается с положительной аномалией около 1-1,5 градуса.

«Разве что декабрь, по сравнению со всеми остальными зимними месяцами прогнозируется либо со слабой отрицательной аномалией, либо с температурой воздуха около нормы. Поэтому говорить о том, что зима будет суровой, это неправильно, потому что крупных отрицательных аномалий никакие модели долгосрочных прогнозов не дают», — отметила синоптик.

В Санкт-Петербурге, согласно предварительным прогнозам, зима также будет холоднее прошлогодней, сообщил NEWS.ru главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов. Он также не исключил морозов и снега. Однако, специалист подчеркнул, что вероятность такого сценария не более 70%.

«Я считаю, что зима в Петербурге должна быть нормальная, близкая к норме — и с морозами, и со снегом», — резюмировал синоптик.

По данным метеосервисов, в январе 2026 года температура воздуха в Москве днем может достигать −2–7 градусов, ночью — от −6 до −12 градусов. В Санкт-Петербурге прогнозируется днем от −1 до −6 градусов, ночью — от −6 до −10. Прогноз сформирован на основе данных статистики за прошлые годы.

