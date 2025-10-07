Магнитные бури сегодня, 7 октября: что завтра, мигрени, головокружение

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 7 октября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как защититься от бури?

Будут ли магнитные бури 7 и 8 октября

По прогнозу ИКИ РАН, во вторник, 7 октября, магнитосфера Земли будет преимущественно в спокойном состоянии. Как ожидалось, Кр-индекс зафиксируется в районе трех-четырех единиц в течение суток с возможным всплеском геомагнитной активности между 15:00 и 18:00 мск. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится около двух.

«Сегодня возможен приход к Земле выброса плазмы от Солнца. <...> Поводом для этого будет самое заметное событие произошедшего в первых числах октября сильного всплеска солнечной активности — выброс солнечной плазмы в сторону Земли, наблюдавшийся 3 октября. <...> Облако, про которое все за давностью уже успели позабыть, сегодня, по расчетам [модели WSA ENLIL], должно все же добраться до Земли. В связи с данным прогнозом на сегодня заметно повышены риски геомагнитных событий (возможны возмущения и слабые бури)», — сообщили в пресс-службе лаборатории.

На Солнце не было новых вспышек. Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,5.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 0%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 65%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: возможны геомагнитные возмущения (Kp = 4,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 2,33)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 7 октября, ожидается геомагнитная буря силой четыре балла.

«В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе», — отметил источник.

В среду, 8 октября, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 30%, магнитных бурь — 55%. Кр-индекс в начале суток будет в районе четырех-пяти единиц, а после 09:00 мск пойдет на спад.

Как защититься от магнитной бури

Врач-терапевт Искандар Хасанов посоветовал во время геомагнитных возмущений запастись лекарствами. Также следует минимизировать возможные эмоциональные перегрузки, проводить расслабляющие водные процедуры.

«Людям с повышенными рисками сердечно-сосудистых заболеваний — контролировать артериальное давление и пульс», — добавил он.

Релаксация, физическая активность, теплые ванны и установка комфортной температуры в помещении помогут в борьбе с метеозависимостью, считает врач Екатерина Курбатова.

«Важно также заметить, что влияние погоды на организм может быть индивидуальным, поэтому каждый человек должен найти свои собственные способы справиться с метеозависимостью. В целом самое важное при метеозависимости — это быть внимательным к своему организму», — пояснила Курбатова.

Также во время геомагнитных возмущений необходимо отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить нагрузку на организм, отметила заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.

«Люди, чувствительные к этому, особенно страдающие заболеваниями сердца и сосудов, должны быть предельно внимательны к своему здоровью. Чтобы легче перенести магнитные бури, надо обязательно высыпаться, соблюдать режим труда и отдыха, отказаться от курения и алкоголя», — подчеркнула врач.

