Магнитные бури сегодня, 6 октября: что завтра, скачки давления, риск смерти

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 6 октября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 6 и 7 октября

По прогнозу ИКИ РАН, в понедельник, 6 октября, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Как ожидалось, Кр-индекс зафиксируется в районе трех-четырех единиц в течение суток. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится ниже прогнозируемых значений.

«Космическая погода 6 октября 2025 года. Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная; вспышечная активность — слабо повышенная, продолжающая спадать», — отметили в пресс-службе лаборатории.

На Солнце произошли три вспышки — все они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,7.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 38%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 27%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,33). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 1,33)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend утверждает, что сегодня, 6 октября,ожидается магнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

Во вторник, 7 октября, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 65%. Кр-индекс в течение суток будет в районе трех-четырех единиц с эпизодическими всплесками.

Как магнитные бури влияют на человека

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков объяснил, что метеочувствительные люди могут ощутить недомогание за сутки до магнитной бури. Всех жителей Земли, по словам медика, можно разделить на три группы по реакции на изменения погоды.

«Первая будет нечувствительна к колебаниям, вторая переживает их без заметных недомоганий, а третья будет обладать повышенной чувствительностью, которую и называют метеозависимостью. Второй и третьей группам особенно важно принимать какие-то меры для предотвращения ухудшения состояния здоровья во время колебания погодных условий. Стоит учитывать, что колебания свойственны не только магнитному полю, но и влажности, атмосферному давлению. Человек, как живой организм, в определенных ситуациях будет очень активно реагировать на изменения этих факторов в совокупности. Это связано с тем, что в нашем организме большое количество жидкой среды, которая естественным образом по законам физики будет реагировать на определенные изменения», — сообщил Чудаков.

Врач-терапевт Надежда Капнинская рассказала, что периоды сильных геомагнитных колебаний очень опасны для гипертоников, поскольку они повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«Наиболее опасна магнитная буря для гипертоников. Таким пациентам, помимо препаратов для нормализации давления, рекомендуется принимать мягкие успокоительные средства», — уточнила врач.

В дни геомагнитных возмущений также наблюдается рост числа госпитализаций с нарушениями сердечного ритма и чаще наблюдается повышение артериального давления, добавила она.

