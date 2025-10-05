Магнитные бури сегодня, 5 октября: что завтра, недомогание, сонливость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 5 октября 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, правда ли буря вредит здоровью?

Будут ли магнитные бури 5 и 6 октября

По прогнозу ИКИ РАН, в воскресенье, 5 октября, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии. Как ожидалось, Кр-индекс зафиксируется в районе трех-четырех единиц в течение суток. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемых значениях.

«Исходя из показаний наземных магнитометров и измерений солнечного ветра, продолжавшаяся всю текущую неделю магнитная буря завершена. С вечера пятницы, 3 октября, наблюдается быстрая стабилизация геомагнитной обстановки. Основной планетарный индекс Kp, по которому определяется начало и окончание бурь, в настоящее время опустился в зеленую зону и, за исключением короткого времени в конце вчерашнего дня, 3 октября, держится в ней уже около 17 часов. Факторов, способных вывести его из равновесия, не наблюдается», — отметили в пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

На Солнце произошли две вспышки, они относятся к классу C (слабые). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 5,2.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 24%, геомагнитных возмущений — 40%, магнитных бурь — 36%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли сейчас спокойная (Kp = 2,67)», — говорится на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 5 октября, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — утверждает источник.

В понедельник, 6 октября, по прогнозу ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений составляет 35%, магнитных бурь — 27%. Кр-индекс в течение суток будет в районе трех-четырех единиц.

«Долгосрочный прогноз на октябрь остается существенно напряженным. Общая активность Солнца заметно усилилась по сравнению с летним периодом, и длительные перерывы по два-три недели, которые наблюдались, например, в июле и августе, вряд ли сейчас возможны. Тем не менее в данный момент текущие запасы вспышечной энергии на Солнце выглядят почти полностью исчерпанными. Какое-то время на их восполнение должно уйти», — добавили в пресс-службе лаборатории.

Правда ли магнитные бури влияют на здоровье человека

Магнитные бури не оказывают отрицательного влияния на здоровье человека, заявил сотрудник Астрокосмического центра ФИАН, популяризатор астрономии Вячеслав Авдеев.

«У нас с вами нет органов, которые воспринимают магнитное поле. Даже те магнитные поля, которые действуют на нас при МРТ, порядком мощнее возмущений, которые происходят на Земле во время геомагнитной бури. <...> Голова может болеть по многим причинам, а Солнце и наша магнитосфера здесь не виноваты», — сказал Авдеев.

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил NEWS.ru, что магнитные бури могут навредить людям с хроническими заболеваниями.

«Магнитные бури — это часть природы. От них нет такого воздействия, как от излучения. Для кого-то дни возмущений пройдут с ощущением, что все дается тяжело. Если говорить о людях с хроническими заболеваниями, то нужно подбирать им терапию на нормальном фоне. Допустим, мы говорим о том, что у человека температура в норме. Когда происходит изменение фона, организм подстраивается и меняется фон внутри. Однако ничего серьезного, что могло бы вызвать у человека сильные изменения в состоянии здоровья, не происходит», — отметил Кондрахин.

По его словам, для здорового человека геомагнитные возмущения проходят практически незаметно. Они могут выражаться лишь в легкой сонливости, заключил врач.

