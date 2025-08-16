Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Умный человек»: Трамп рассказал, каким наблюдением поделился с ним Путин

Трамп: Путин назвал американскую избирательную систему несовершенной

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин на встрече на Аляске высказал свое мнение о несовершенстве американской избирательной системы, которое привело к его проигрышу на выборах в 2020 году. По его словам, российский политик уверен: проблема кроется в голосовании по почте, этот способ сильно устарел, передает Fox News.

Владимир Путин, умный человек, сказал: «Честные выборы невозможны с голосованием по почте». И добавил: «Ни одна страна в мире сейчас этим не пользуется». О, я бы очень хотел увидеть реформу избирательной системы, — сказал Трамп.

На итоговой пресс-конференции Владимир Путин подтвердил, что украинское урегулирование стало основной темой переговоров. Российский лидер призвал к новому этапу сотрудничества и предложил Трампу провести следующую встречу в Москве.

Сам Трамп, признав достигнутый прогресс, отметил сохраняющиеся разногласия по ряду вопросов. Детали потенциального нового саммита — место, время и состав участников — пока остаются неопределенными.

Путин также заявил о готовности Москвы участвовать в обеспечении безопасности Украины и поиске путей завершения конфликта. На совместной пресс-конференции с Трампом по итогам переговоров на Аляске он добавил, что Москва заинтересована в выводе Киева из кризиса.

