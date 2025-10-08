Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 01:50

Путин направляется в одну из стран СНГ с визитом

Путин начинает государственный визит на территорию Таджикистана

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин начинает официальный государственный визит в Республику Таджикистан, который пройдет 8-9 октября. Визит имеет высший дипломатический статус согласно международному протоколу и включает насыщенную программу мероприятий.

В состав российской делегации вошли более 20 официальных лиц, включая ключевых министров и руководителей ведомств. Программа визита предусматривает возложение венка к памятнику Исмоилу Сомони, основателю первого таджикского государства, и неформальный обед с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

На следующий день запланированы официальная церемония встречи во Дворце нации в Душанбе, переговоры в узком и расширенном составе, а также подписание совместных документов. Основными темами обсуждения станут вопросы политического, экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

По итогам переговоров, как ожидается, президенты подпишут совместное заявление об углублении отношений стратегического партнерства и союзничества. В нем будут намечены новые ориентиры российско-таджикистанского взаимодействия, — отмечал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

В рамках многостороннего формата Путин примет участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия», где будут обсуждаться вопросы безопасности и противодействия современным вызовам, включая терроризм и незаконный оборот наркотиков. По итогам саммита планируется принятие итогового коммюнике и плана совместных действий.

Ранее сообщалось, что Путин традиционно в конце года соберет лидеров стран СНГ на неформальной встрече в Санкт-Петербурге. Конкретная дата неофициального саммита будет согласована позже.

Владимир Путин
визиты
Таджикистан
переговоры
