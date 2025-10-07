Ушаков раскрыл, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ

Президент России Владимир Путин традиционно в конце года соберет лидеров стран СНГ на неформальной встрече в Санкт-Петербурге, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. По его словам, которые передает ТАСС, конкретная дата неофициального саммита будет согласована позже.

Я хочу упомянуть, что в ходе своего выступления на заседании СНГ наш президент пригласит лидеров стран СНГ приехать на традиционную, неформальную встречу в конце декабря в Санкт-Петербург <…> Мы с датой пока еще не определились, — поделился Ушаков.

Он отметил, что более предметно Кремль займется согласованием этой неформальной встречи во второй половине декабря. Помощник президента пояснил, что сейчас все внимание уделяется двум крупным мероприятиям — визиту Путина в Таджикистан на саммит СНГ и первому российско-арабскому саммиту, который как раз намечен на 15 декабря.

Ранее Ушаков сообщал, что с 8 по 10 октября Путин посетит Таджикистан с трехдневным рабочим визитом. Программа российского лидера будет включать мероприятия в рамках официального визита, а также участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ.