07 октября 2025 в 18:45

В Кремле анонсировали визит Путина в Таджикистан

Ушаков: Путин отправится с трехдневным визитом в Таджикистан 8 октября

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

С 8 по 10 октября президент России Владимир Путин посетит Таджикистан с трехдневным рабочим визитом, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Программа российского лидера будет включать ряд мероприятий, а также участие во втором саммите «Центральная Азия — Россия» и заседании Совета глав государств СНГ, передает РИА Новости.

8-9 октября Путин посетит республику Таджикистан с государственным визитом — в соответствии с приглашением президента страны Эмомали Рахмона, — прокомментировал Ушаков.

Это будет уже четвертая встреча лидеров. Предыдущее общение прошло 1 сентября в китайском Тяньцзине, на полях саммита ШОС.

Ранее президент Турции Эрдоган поздравил Путина с днем рождения. В разговоре лидеры обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию на Ближнем Востоке и вокруг Украины, договорившись о продолжении контактов.

До этого премьер-министр Индии Нарендра Моди также поздравил Путина с 73-летием по телефону. В разговоре Моди пожелал Путину здоровья и успехов. Лидеры обсудили двусторонние отношения и подтвердили намерение укрепить стратегическое партнерство. Моди также отметил ожидание 23-го российско-индийского саммита.

