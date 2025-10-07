Моди поздравил Путина с днем рождения по телефону Моди поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему крепкого здоровья

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с 73-летием, сообщила канцелярия индийского премьера. Там отметили, что политик передал теплые пожелания крепкого здоровья и успехов российскому лидеру.

В ходе беседы они обсудили прогресс в двусторонней повестке дня и подтвердили приверженность дальнейшему углублению особого и привилегированного партнерства между государствами. Помимо этого, как сообщили в офисе Моди, индийская сторона с нетерпением ждет возможности принять российского президента на 23-м ежегодном российско-индийском саммите.

Ранее стало известно, что одним из первых Путина поздравил с 73-летием лидер КНДР Ким Чен Ын. В своем сообщении он высоко оценил роль российского президента в мировой политике и пообещал вечную дружбу. Он подчеркнул, что Россия является могущественным государством, которое играет ключевую роль в создании нового многополярного мира.

Также с теплыми пожелания к политику обратился и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявил, что Путин — руководитель, для которого служение Родине «не просто долг, а первостепенная миссия». Кадыров также выразил президенту благодарность за протянутую его республике руку помощи, когда она переживала тяжелые времена.