07 октября 2025 в 11:48

Кадыров объяснил, чего никогда не забудут в Чечне

Кадыров: Чечня никогда не забудет протянутую Путиным руку помощи в трудное время

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В Чечне никогда не забудут протянутую президентом России Владимиром Путиным руку помощи в трудное для региона время, заявил в Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров, поздравляя российского лидера с днем рождения. Он подчеркнул, что чеченский народ безмерно благодарен российскому лидеру.

В Чеченской Республике мы безмерно благодарны Владимиру Владимировичу и никогда не забудем, как он протянул руку помощи в самые тяжелые для народа времена. Он поддержал моего дорогого отца, Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, в деле восстановления мира и порядка, — написал Кадыров.

Глава региона подчеркнул, что благодаря оказанному доверию и решимости Чечня на сегодняшний день живет и развивается. Он отметил, что республика является прочной и неотъемлемой частью российского государства. Кадыров добавил, что Путин — руководитель, для которого служение Родине «не просто долг, а первостепенная миссия».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, поздравляя Путина с днем рождения, отмечал, что принципиальность и верность долгу привели российского лидера к всенародному признанию в обществе и заставили зарубежных коллег уважать его. Также Лукашенко пожелал Путину неиссякаемых сил и энергии на высшем государственном посту.

Россия
Чечня
Рамзан Кадыров
поздравления
дни рождения
Владимир Путин
