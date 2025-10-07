Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, передает пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины. Также они условились о дальнейших контактах.

В ходе телефонного разговора Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина с днем рождения и высказал самые добрые пожелания в этой связи, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидеры стран СНГ по телефону поздравили президента России с днем рождения. Среди них: глава Азербайджана Ильхам Алиев, армянский премьер-министр Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Во время поздравления Путина с днем рождения Лукашенко отметил, что принципиальность и верность долгу привели российского президента к всенародному признанию в обществе и заставили зарубежных коллег уважать его. Лукашенко пожелал российскому коллеге неиссякаемых сил и энергии на высшем государственном посту.