Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 17:25

Эрдоган поздравил Путина с днем рождения

Реджеп Эрдоган Реджеп Эрдоган Фото: Stefano Costantino/Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения, передает пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями о развитии ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Украины. Также они условились о дальнейших контактах.

В ходе телефонного разговора Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Владимира Путина с днем рождения и высказал самые добрые пожелания в этой связи, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что лидеры стран СНГ по телефону поздравили президента России с днем рождения. Среди них: глава Азербайджана Ильхам Алиев, армянский премьер-министр Никол Пашинян, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Во время поздравления Путина с днем рождения Лукашенко отметил, что принципиальность и верность долгу привели российского президента к всенародному признанию в обществе и заставили зарубежных коллег уважать его. Лукашенко пожелал российскому коллеге неиссякаемых сил и энергии на высшем государственном посту.

Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Путин
дни рождения
поздравления
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка Андреева проиграла во втором круге турнира WTA в Ухане
Смертельное массовое ДТП с автобусом в Ижевске попало на видео
СК завел уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Ижевске
«Пусть не согласовывает»: Карпин отреагировал на заявление главы Минспорта
Адвокат рассказала, почему бывшая жена Ивлева может подать на него в суд
«Погоды не делают»: энергетик о применении секретных батарей на Украине
В Москве перекрыли движение на МКАД рядом с Ленинским проспектом
Как работают энергосберегающие стеклопакеты — простыми словами
Пашинян бросил вызов «бывшим»
Макрона могут отстранить от власти
Кто из лидеров стран поздравил Путина с днем рождения, а кто саботировал?
В России появились детские купе во всех поездах
Ушаков раскрыл, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ
В мессенджере MAX появился сервис для документов
Джабаров раскрыл антироссийскую уловку Меркель по Украине
Определены 12 ключевых банков России
В Кремле анонсировали визит Путина в Таджикистан
Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»
«Большие сомнения»: энергетик о секретных аккумуляторных парках на Украине
Сердечникам раскрыли, когда лучше совершать оздоровительные прогулки
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.