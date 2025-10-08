ДТП с участием «легковушки» и большегруза унесло жизни двух человек

ДТП с участием «легковушки» и большегруза унесло жизни двух человек Два человека погибли в результате ДТП с участием большегруза в Амурской области

На федеральной автомобильной дороге «Амур» в Амурской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека. Авария случилась на 11184-м километре трассы в результате столкновения легкового и грузового автомобилей, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Согласно официальной информации, распространенной надзорным ведомством, водитель легкового автомобиля Toyota Mark 2000 года рождения и его пассажир 1999 года рождения скончались на месте происшествия. На данный момент прокуратура Магдагачинского района организовала проведение процессуальной проверки по факту дорожной аварии. Для координации действий правоохранительных органов к месту ДТП незамедлительно выехал прокурор Магдагачинского района Николай Мудрый.

Специалисты проводят все необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление точных причин и обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка соблюдению требований безопасности дорожного движения всеми участниками инцидента.

Ранее в Сети появилось видео со смертельным массовым ДТП в Ижевске, где легковой автомобиль задавил трех пешеходов и врезался в автобус. Ролик был снят на видеорегистратор одного из очевидцев происшествия.