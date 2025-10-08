Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 08:05

Юрист объяснила, что делать при оформлении мошенниками кредита

Адвокат Ярмуш: при оформлении мошенниками кредита надо обратиться в МВД и банк

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Россиянам, на которых мошенники оформили кредиты, следует немедленно обратиться в МВД и службу безопасности кредитной организации, сообщила адвокат Мария Ярмуш. По ее словам, которые приводит RT, в письменном заявлении надо потребовать от банка заблокировать кредитный счет и не начислять проценты по соответствующему кредиту.

Написать заявление о том, что мошенники оформили кредит, стало об этом известно из такого-то источника и он просит возбудить уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц по факту мошенничества, — отметила она.

Потерпевшая сторона не должна гасить оформленный мошенниками кредит из своих средств, так как в суде это может быть расценено как признание долга. Если банк обратится в суд по поводу неуплаты по мошенническому кредиту, то следует принимать участие в процессе и предоставить суду все доказательства непричастности (речь идет о заявлении в полицию и возможных экспертизах подписи).

Ранее депутат Сергей Гаврилов заявил, что в России появился новый вид телефонного мошенничества под видом обслуживания домофонов. По его словам, злоумышленники от лица сотрудников компании — оператора домофона предлагают якобы зарезервировать новые ключи, назвав код из СМС, который на деле является кодом подтверждения входа на «Госуслуги».

