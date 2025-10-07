Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 08:54

Мошенники начали искать жертв под видом обслуживания домофонов

Депутат Гаврилов: мошенники начали маскировать уловки под обслуживание домофонов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России появился новый вид телефонного мошенничества под видом обслуживания домофонов, сообщил глава комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. По его словам, которые приводит РИА Новости, злоумышленники от лица сотрудников компании — оператора домофона предлагают якобы зарезервировать новые ключи, назвав код из СМС, который на деле является кодом подтверждения входа на «Госуслуги». Любые звонки с предложением «забрать ключи завтра» должны вызывать вопросы, подчеркнул депутат.

В разных регионах России активизировался новый вид телефонного мошенничества, замаскированный под обслуживание домофонов, — отметил Гаврилов.

Ранее сенатор Артем Шейкин заявил, что кибермошенники все чаще используют технологию дипфейков для атак на компании, поэтому владельцам бизнеса следует заниматься активным обучением сотрудников основам цифровой гигиены. По его словам, злоумышленники создают реалистичные поддельные видео и аудио, в подлинность которых верят даже опытные работники.

мошенники
депутаты
обман
Госуслуги
