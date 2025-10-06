Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 12:38

В Совфеде раскрыли способ борьбы с дипфейками

Сенатор Шейкин призвал работодателей обучать сотрудников цифровой гигиене

Артем Шейкин Артем Шейкин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кибермошенники все чаще используют технологию дипфейков для атак на компании, поэтому владельцам бизнеса следует заниматься активным обучением сотрудников основам цифровой гигиены, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Артем Шейкин. По его словам, злоумышленники создают реалистичные поддельные видео и аудио, в подлинность которых верят даже опытные работники.

Технология дипфейков становится все более доступной и опасной. Мошенники используют ее в атаках на бизнес, создавая убедительные видео и аудио, которые могут вводить в заблуждение даже опытных сотрудников. На этом фоне особенно тревожно, что значительная часть людей все еще не знает, что такое дипфейк. Это играет на руку злоумышленникам. Решением может стать системная работа по повышению цифровой грамотности, особенно в корпоративной среде. Работодателям стоит внедрять обучение цифровой гигиене, учить сотрудников критически воспринимать информацию и проверять источники, особенно при принятии важных решений, — пояснил Шейкин.

Ранее стало известно, что лишь 52% россиян знают о существовании дипфейков. В то же время 48% опрошенных никогда не сталкивались с этим понятием. При этом проблема уже стала реальной: почти каждый третий сотрудник крупных компаний сообщил о мошеннических атаках с применением этой технологии.

кибермошенничество
дипфейки
работодатели
компании
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Последние теплые дни осени сменят дожди: прогноз погоды в Москве на неделю
Раскрыто значение освобождения Отрадного в Харьковской области
«Красота футбола»: Мостовой о матче «Динамо» — «Локомотив»
Голая пациентка сбежала из больницы после операции
В Совфеде предложили обязать неработающих россиян платить за ОМС
Дизайнер раскрыла, почему в моду вошел русский стиль
Психолог рассказала, как поддержать психическое здоровье
Лекорню объяснил, почему решил уйти в отставку
Политолог оценил сенсационные слова Меркель о вине Прибалтики в СВО
Прокуратура Польши заняла неожиданную позицию по делу «Северных потоков»
Налет БПЛА на Крым, фосфорные бомбы, пожар на НПЗ: ВСУ атакуют РФ 6 октября
Мостовой раскритиковал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
«Отсчет начался»: Макрона призвали уйти в отставку вслед за Лекорню
Злоумышленники разгромили на кладбище могилы бойцов СВО
Назван лидер голосования за новое изображение на купюре в 500 рублей
Родригез подал в суд на экс-супругу, которую бросил по телефону
Российский хоккеист наградил ветеранов СВО и стал врагом Киева
Журналист Ниязматов умер на 85-м году жизни
Избившего собаку-инвалида жителя Подмосковья доставили в полицию
Политолог оценил шансы Макрона удержаться у власти
Дальше
Самое популярное
Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество

Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.