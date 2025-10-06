В Совфеде раскрыли способ борьбы с дипфейками

Кибермошенники все чаще используют технологию дипфейков для атак на компании, поэтому владельцам бизнеса следует заниматься активным обучением сотрудников основам цифровой гигиены, заявил NEWS.ru первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Артем Шейкин. По его словам, злоумышленники создают реалистичные поддельные видео и аудио, в подлинность которых верят даже опытные работники.

Технология дипфейков становится все более доступной и опасной. Мошенники используют ее в атаках на бизнес, создавая убедительные видео и аудио, которые могут вводить в заблуждение даже опытных сотрудников. На этом фоне особенно тревожно, что значительная часть людей все еще не знает, что такое дипфейк. Это играет на руку злоумышленникам. Решением может стать системная работа по повышению цифровой грамотности, особенно в корпоративной среде. Работодателям стоит внедрять обучение цифровой гигиене, учить сотрудников критически воспринимать информацию и проверять источники, особенно при принятии важных решений, — пояснил Шейкин.

Ранее стало известно, что лишь 52% россиян знают о существовании дипфейков. В то же время 48% опрошенных никогда не сталкивались с этим понятием. При этом проблема уже стала реальной: почти каждый третий сотрудник крупных компаний сообщил о мошеннических атаках с применением этой технологии.