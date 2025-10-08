Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 07:50

В Бельгии выразили опасения из-за якобы появления дронов над заводами

Politico: над заводами дочерней компании Thales летает все больше БПЛА

Фото: Virginie Lefour/Keystone Press Agency/Global Look Press

Директор бельгийской «дочки» французского военно-промышленного концерна Thales заявил, что над их заводами якобы летает все больше беспилотных летательных аппаратов. По его словам, которые приводит Politico, в связи с этим растет тревожность.

Мы видим больше беспилотников, чем несколько месяцев назад... Мы обеспокоены, — отметил он.

Компания установила системы обнаружения на своих объектах с помощью «огромных усилий», подчеркнул директор. Также в материале сказано, что Thales планирует увеличить производство неуправляемых ракет с лазерным наведением FZ275 до 70 тысяч.

До этого зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что европейцам стоит на «собственной шкуре» прочувствовать, что такое опасность войны. По мнению политика, лишь тогда они будут бояться и трястись, «как тупые животные в стаде, которых гонят на бойню». Так он высказался по поводу паники в ЕС насчет «русских дронов».

Ранее в российском МИД сообщили, что провокации с БПЛА в ЕС используют для повышения градуса военного психоза. В частности, эта истерия нужна для того, чтобы заставить население затянуть пояса, а парламенты — проголосовать за безумные военные траты.

дроны
Бельгия
опасения
жалобы
