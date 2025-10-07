СК завел уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Ижевске

СК завел уголовное дело после смертельного ДТП с автобусом в Ижевске

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового ДТП в Ижевске, где столкнулись автобус и три легковых автомобиля, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, сегодня около 14:20 на перекрестке улиц Удмуртская и Кирова произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и трех легковых автомобилей. По предварительным данным, погиб водитель легкового автомобиля и три пешехода, — сказано в сообщении.

Следователи и криминалисты уже работают на месте происшествия. Они начали осмотр и сбор доказательств.

Ранее сообщалось, что информация по пострадавшим в ДТП уточняется. По данным МЧС, одного человека пришлось деблокировать из искореженного автомобиля. По предварительной информации, в автобусе никто не пострадал.

До этого в Слюдянском районе Иркутской области 73-летний водитель Toyota Platz погиб в результате столкновения с кроссовером Haval. За рулем китайского автомобиля находилась женщина, а в салоне — двое детей. Как выяснилось, погибший не убедился в отсутствии помех при повороте налево и столкнулся с другой машиной.