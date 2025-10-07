Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 14:10

В Ижевске в массовом ДТП с автобусом погибли четыре человека

В Ижевске после столкновения автобуса и легковушек погибли четыре человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ижевске на перекрестке улиц Удмуртской и Кирова произошла крупная авария с участием рейсового автобуса Пермь–Казань и трех легковых автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. В результате ДТП погибли водитель одной из машин и трое пешеходов.

Авария произошла около 14:20 на пересечении ул. Удмуртская и ул. Кирова. Столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус маршрута Пермь-Казань. По предварительным данным есть погибшие: один водитель легкового автомобиля и три пешехода, — говорится в сообщении.

Информация по пострадавшим уточняется. Одного человека пришлось деблокировать из искореженного автомобиля пожарно-спасательным подразделениям МЧС поисково-спасательной службе. По предварительной информации в автобусе никто не пострадал.

Ранее в Слюдянском районе Иркутской области 73-летний водитель Toyota Platz погиб в результате столкновения с кроссовером Haval. За рулем китайского автомобиля находилась женщина, а в салоне — двое детей. Как выяснилось, погибший не убедился в отсутствии помех при повороте налево и столкнулся с другой машиной. Женщину и двоих детей госпитализировали.

ДТП
погибшие
пешеходы
водители
автобусы
Удмуртия
Ижевск
происшествия
МЧС
автомобили
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС предрекли потерю авторитета из-за беспомощности в Газе
В Госдуме отмели идею выплатить пенсионерам недополученные деньги
Перестаньте выбрасывать бананы! Простой способ сохранить их надолго
Беспилотник ВСУ ударил по градирне Нововоронежской АЭС
HR-эксперт объяснил, почему работодатели стали реже нанимать курильщиков
Джабаров: отношения между Россией и Азербайджаном нормализуются
Решение принято? Куда в России могут долететь американские ракеты Tomahawk
Экономист рассказала, что нельзя делать арендодателю
Иностранец умер в Бурятии из-за арматуры
Сенатор Джабаров назвал Грузию образцом для постсоветских стран
В Ижевске в массовом ДТП с автобусом погибли четыре человека
Путин выразил соболезнования в связи со смертью известной артистки
Стало известно о помощи жителей Купянска российским бойцам
В Париже прогремел взрыв и загорелся автомобиль
Депутат Федоров раскрыл, кому стоит инвестировать в золото
Трамп не исключил помилования соратницы Эпштейна
Экс-премьер Украины раскрыл, что погубило Советский Союз
Под Петербургом неизвестный украл из дома 1,6 млн рублей
Джабаров предупредил Европу о последствиях поставок Tomahawk Украине
Психиатр рассказала, как вовремя распознать тревожное расстройство
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.