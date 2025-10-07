В Ижевске в массовом ДТП с автобусом погибли четыре человека

В Ижевске на перекрестке улиц Удмуртской и Кирова произошла крупная авария с участием рейсового автобуса Пермь–Казань и трех легковых автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. В результате ДТП погибли водитель одной из машин и трое пешеходов.

Авария произошла около 14:20 на пересечении ул. Удмуртская и ул. Кирова. Столкнулись три легковых автомобиля и рейсовый автобус маршрута Пермь-Казань. По предварительным данным есть погибшие: один водитель легкового автомобиля и три пешехода, — говорится в сообщении.

Информация по пострадавшим уточняется. Одного человека пришлось деблокировать из искореженного автомобиля пожарно-спасательным подразделениям МЧС поисково-спасательной службе. По предварительной информации в автобусе никто не пострадал.

