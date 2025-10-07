Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 14:39

Авария с КамАЗом и пассажирским поездом в Татарстане попала на видео

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Татарстане грузовик КамАЗ протаранил шлагбаум и выехал на железнодорожные пути рядом со станцией Свияжск, где столкнулся с поездом, кадры опубликовала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте. В результате инцидента никто не пострадал.

На кадрах видно, как грузовик на полной скорости выезжает на железную дорогу, после чего в него врезается поезд. Также можно увидеть, что буквально за несколько секунд до столкновения водитель КамАЗа успевает выпрыгнуть из кабины.

В связи с произошедшим инцидентом начата проверка. Ход расследования контролируется Следственным комитетом.

Ранее в Ижевске на перекрестке улиц Удмуртской и Кирова произошло серьезное ДТП с участием рейсового автобуса Пермь — Казань и трех легковых автомобилей. В результате аварии погибли водитель одной из машин и трое пешеходов. Информация о пострадавших уточняется.

До этого в Слюдянском районе Иркутской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб 73-летний водитель Toyota Platz. Женщина, находившаяся за рулем кроссовера Haval, и двое детей, которые были в салоне, госпитализированы.

ДТП
Татарстан
аварии
поезда
грузовики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, как Киев будет применять Tomahawk
Женщина из Дубая попыталась провезти украшения за 3 млн рублей
В Петербурге мужчина пойдет под суд за попытку зарезать соседа
Автомобиль тронулся с места и задавил пенсионерку
Врачи борются за жизнь новоизбранного мэра, на которого напали с ножом
Это смертельно опасно. Бешеные летучие мыши атакуют россиян: что известно
«До третьей мировой два шага»: депутат о поставках ракет Tomahawk Украине
Курьерам-мусульманам запретили доставлять ряд товаров
МегаФон и Самокат доставят сим-карты от 15 минут
В Краснодаре девочку укусила бродячая собака
Риелтор оценила вероятность снижения цен на недвижимость в Москве
Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
«Отправьте на фронт своего мужа»: евродепутат раскритиковала фон дер Ляйен
Муж и жена спели украинскую песню и попали под суд
Город через окно: как остекление меняет восприятие улицы
Робот от Маска захотел подраться с Джаредом Лето
Раскрыты самые популярные профессии среди ветеранов СВО
Тайны принцессы Укока: история, артефакты и мистика
Мать Свечникова рассказала о странности в расследовании пропажи ее сына
В Москве мужчина забрался на мачту ЛЭП и просидел там несколько часов
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.