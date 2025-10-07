Авария с КамАЗом и пассажирским поездом в Татарстане попала на видео

В Татарстане грузовик КамАЗ протаранил шлагбаум и выехал на железнодорожные пути рядом со станцией Свияжск, где столкнулся с поездом, кадры опубликовала пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте. В результате инцидента никто не пострадал.

На кадрах видно, как грузовик на полной скорости выезжает на железную дорогу, после чего в него врезается поезд. Также можно увидеть, что буквально за несколько секунд до столкновения водитель КамАЗа успевает выпрыгнуть из кабины.

В связи с произошедшим инцидентом начата проверка. Ход расследования контролируется Следственным комитетом.

