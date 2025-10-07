Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Чичваркина Апелляция по делу Чичваркина о заочном аресте назначена на 13 октября

Мосгорсуд 13 октября рассмотрит апелляционную жалобу на решение о заочном аресте бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Его обвиняют в распространении недостоверной информации об армии России.

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 13 октября 13:30, — говорится в материалах.

Чичваркин известен как сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С декабря 2008 года бизнесмен проживает в Великобритании, где переключился на ресторанную сферу. Минюст России внес его в реестр иностранных агентов в 2022 году.

Ранее Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения Чичваркину. Бизнесмена заочно арестовали на два месяца по делу о фейках про российскую армию.

Бизнесмену вменяют публичное распространение ложной информации о действиях ВС РФ, а также уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. При этом срок содержания под стражей, назначенный судом, начнет исчисляться только после того, как Чичваркин будет арестован — в результате экстрадиции, депортации или задержания на территории России.