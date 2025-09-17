Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 17:42

Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения

Суд Москвы заочно арестовал Чичваркина на два месяца по делу о фейках про ВС РФ

Евгений Чичваркин Евгений Чичваркин Фото: Shutterstock/FOTODOM

Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения предпринимателю Евгению Чичваркину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Бизнесмена заочно арестовали на два месяца по делу о фейках про российскую армию.

Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чичваркина Евгения Александровича, — говорится в сообщении.

Бизнесмену вменяют публичное распространение ложной информации о действиях ВС РФ, а также уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. При этом срок содержания под стражей, назначенный судом, начнет исчисляться только после того, как Чичваркин будет арестован — в результате экстрадиции, депортации или задержания на территории России.

Чичваркину 51 год, он известен как сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С декабря 2008 года бизнесмен проживает в Великобритании, где переключился на ресторанную сферу. В 2022 году Минюст России внес его в реестр иностранных агентов.

В июле МВД России объявило Чичваркина в розыск. В карточке с его именем говорится, что поводом послужило уголовное дело, но по какой статье, не уточнялось.

Россия
Москва
суды
аресты
меры пресечения
бизнесмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российская туристка пострадала в перестрелке в Турции
На Сумском направлении разгромлены штурмовые группы ВСУ
Около 2,5 тыс. туристов застряли в Гималаях
Раскрыты детали прямой линии Путина
В Госдуме предложили ввести разовый налог на сверхприбыль банков
Виктор Бут объяснил, как Трамп берет европейцев «на понт»
В Кремле назвали сроки проведения прямой линии с Владимиром Путиным
На Сахалине девять тысяч человек остались без питьевой воды
ВС России выдавливают противника из Красноармейска
Россиянам раскрыли правила установки шлагбаума на придомовой территории
Обвиняемого во взятках экс-главу Фонда капремонта «скрутили» в аэропорту
Ленивая лазанья — готовится за 30 минут: вкус Италии без хлопот!
Россиянам пообещали увеличение детских пособий в 2026 году
Пугачевой может грозить тюрьма после интервью
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с электронными дневниками
Появилось видео задержания агентов украинских спецслужб в Петербурге
В подполье назвали две причины напряженной обстановки в Запорожье
Премьер Дании ответила послу России на слова о «безумии»
Кабачковые колдуны по-белорусски — готовятся за 7 минут: просто и вкусно
Рогов рассказал, что ВС России прорвали оборону ВСУ в Запорожье
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.