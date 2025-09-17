Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения Суд Москвы заочно арестовал Чичваркина на два месяца по делу о фейках про ВС РФ

Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения предпринимателю Евгению Чичваркину (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Бизнесмена заочно арестовали на два месяца по делу о фейках про российскую армию.

Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Чичваркина Евгения Александровича, — говорится в сообщении.

Бизнесмену вменяют публичное распространение ложной информации о действиях ВС РФ, а также уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. При этом срок содержания под стражей, назначенный судом, начнет исчисляться только после того, как Чичваркин будет арестован — в результате экстрадиции, депортации или задержания на территории России.

Чичваркину 51 год, он известен как сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С декабря 2008 года бизнесмен проживает в Великобритании, где переключился на ресторанную сферу. В 2022 году Минюст России внес его в реестр иностранных агентов.

В июле МВД России объявило Чичваркина в розыск. В карточке с его именем говорится, что поводом послужило уголовное дело, но по какой статье, не уточнялось.