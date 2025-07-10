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10 июля 2025 в 19:40

Известный российский бизнесмен объявлен в розыск

МВД РФ объявило в розыск российского бизнесмена Чичваркина

Евгений Чичваркин Евгений Чичваркин Фото: Gustavo Valiente/Zuma\TASS

МВД России объявило в розыск бизнесмена Евгения Чичваркина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), следует из данных в базе розыска министерства. В карточке с его именем говорится, что поводом послужило уголовное дело, но по какой статье, не уточняется.

Чичваркин Евгений Александрович 1974 года рождения, разыскивается по статье Уголовного кодекса, — говорится в карточке.

Чичваркину 47 лет, он известен как сооснователь и бывший совладелец сети салонов сотовой связи «Евросеть». С декабря 2008 года бизнесмен проживает в Великобритании, где переключился на ресторанную сферу. В 2022 году Минюст России внес его в реестр иностранных агентов.

Ранее МВД России объявило в розыск адвоката Дмитрия Захватов, представлявшего интересы участниц панк-рок-группы Pussy Riot. Детали его дела не приводятся. Захватова подозревают в сборе средств для бойцов нацбатальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), в том числе на закупку витаминов.

До этого стало известно, что следствие попросило суд заочно арестовать основательницу интернет-издания «Медуза» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов, деятельность в России признана нежелательной) Галину Тимченко (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Ее обвиняют в организации деятельности нежелательной организации.

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