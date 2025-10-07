Это смертельно опасно. Бешеные летучие мыши атакуют россиян: что известно

Летучие мыши атакуют россиян в столичном регионе. Что известно о ЧП, правда ли это смертельно опасно, что делать после укуса животного?

Как бешеные летучие мыши атакуют россиян

Сотни жильцов квартир в Москве и Подмосковье жалуются на нашествие летучих мышей — они залетают в помещения через открытые окна, пишут СМИ и Telegram-каналы. Сейчас у летучих мышей сезон подготовки к зимней спячке, которая продлится до марта. В этот период они ищут теплые и укромные места, подходящие для анабиоза. Комфортная спячка требует темноты и плюсовой температуры.

Наибольшее число случаев «атак» фиксируется в жилых комплексах рядом с лесом. Летучие мыши долетают даже до 20-го этажа.

«Кровопийцы атакуют», — комментируют ситуацию пользователи Сети.

Примечательно, что далеко не все виды летучих мышей пьют кровь. В действительности это очень редкое явление, поскольку всего существует более 1400 разновидностей летучих мышей, и лишь три из них кровопийцы.

Правда ли летучая мышь может быть смертельно опасна

Летучие мыши и их укус опасны для человека, они являются переносчиками бешенства — смертельного и неизлечимого инфекционного заболевания. Если животное залетело в дом, ни в коем случае нельзя трогать его голыми руками.

Первым делом следует оградить детей и домашних животных от летучей мыши. Поймать зверя можно с помощью полотенца, а затем поместить в коробку или банку и вынести на волю. Во избежание рисков рекомендуется вызвать спасательную службу.

Что делать после укуса летучей мыши

Терапевт Иван Еременко заявил, что после укуса летучей мыши рану следует незамедлительно промыть с мылом.

«[Затем нужно] обработать [рану] антисептиком и как можно быстрее обратиться в травмпункт для проведения курса антирабической вакцинации. Даже незначительная царапина может стать «воротами» для бешенства», — предупредил специалист.

Еременко отметил, что вирус бешенства передается не только через укусы, но и через попавшую на поврежденную кожу слюну. Болезнь поражает центральную нервную систему. Бешенство чревато летальным исходом, если вовремя не начать профилактику, заключил врач.

По информации Роспотребнадзора, при укусе, оцарапывании, ослюнении человека надо срочно промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна животного, мыльным раствором в течение 15 минут, затем водопроводной водой с последующей обработкой раствором перекиси водорода.

«Далее необходимо обработать края раны 5%-й настойкой йода. После этого незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства к врачу-травматологу, который при необходимости назначит курс профилактических прививок. Только своевременно введенная антирабическая вакцина спасает от развития бешенства у человека. Чем раньше будет начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить развитие заболевания. Лекарств от бешенства в настоящее время не существует!» — говорится в памятке ведомства.

Из-за какого нового вируса летучих мышей забили тревогу в ВОЗ

Новая, ранее неизвестная и крайне опасная болезнь, источником заражения которой, предположительно, стали летучие мыши, вызвала тревогу во Всемирной организации здравоохранения.

По сообщению Associated Press, вспышка произошла в Демократической Республике Конго, где трое детей съели летучих мышей. Это стало отправной точкой стремительного распространения инфекции.

«Новая вспышка привела к смерти 15 человек из 28 с симптомами заболевания, в том числе четырех медицинских работников. Министр здравоохранения Самуэль-Роджер Камба заявил, что уровень смертности, оцениваемый в 53,6%, свидетельствует о серьезности ситуации», — говорится в материале.

Среди симптомов перечислены внезапная рвота с последующим тяжелым внутренним кровотечением. Смерть может наступить в течение 48 часов с момента появления первых признаков. По словам экспертов, клиническая картина напоминает геморрагическую лихорадку, но речь идет об абсолютно новом патогене.

