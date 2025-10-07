Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 16:11

В России предложили выдавать льготную ипотеку под обещание родить ребенка

НОСТРОЙ поддержал идею о выдаче льготной ипотеки под обещание родить ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил ТАСС, что в организации поддерживают идею выдавать ипотеку молодым семьям без детей под обещание родить ребенка. По его словам, в этом направлении уже разработано несколько решений.

Основной краеугольный вопрос — что делать с молодыми семьями, у которых нет детей. Ведь сейчас возможность улучшения жилищных условий появляется только после рождения ребенка. Хотелось бы <…>, чтобы появилась возможность давать льготные ипотечные программы молодым семьям без детей под обязательства на какой-то срок, — подчеркнул Глушков.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести альтернативу ипотеке — европейский механизм строительных сберегательных касс. Он уверен, что этот инструмент даст возможность гражданам накопить деньги при поддержке государства и составит здоровую конкуренцию банкам.

Также Миронов предложил выкупать у застройщиков пустующие квартиры по себестоимости для их дальнейшего использования в программе социальной аренды. Он отметил, что соцаренда поможет россиянам, у которых нет возможности оформить ипотеку.

ипотеки
льготы
дети
семьи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чью сторону занял суд в деле Козловского и Бородина
«В Майями нет ТЦК»: Милонов дал повод для раздумий украинцам
Адвокат Жорин раскрыл, как можно уменьшить сумму по алиментам
Новороссийский «Черноморец» столкнулся с острым финансовым кризисом
Российские гимнастки поделились эмоциями после победы в Играх стран СНГ
В России резко упал спрос на новые «Москвичи»
Хирург предупредил, чем опасна постоянная ходьба на высоких каблуках
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Нутрициолог раскрыл эффективное средство для снижения веса
Синоптик объяснил, почему эта зима будет холоднее прошлой
«Запад должен бояться РФ»: чем ответит Москва на поставки ВСУ «Томагавков»
В ГД высказались о запрете курьерам-мусульманам возить свинину и алкоголь
Москвичам рассказали, чего ждать от предстоящей зимы
Съели волки или убили браконьеры? Что случилось с семьей Усольцевых в тайге
В Кремле раскрыли, какие лидеры стран СНГ поздравили Путина
Флагманские Xiaomi 15T вышли в продажу на российский рынок
«В гости пришла подруга»: дочь Сухова о появлении у него двух женщин
Блогерш Митрошина объявила себя банкротом
«Жаркая дискуссия»: экс-нардеп об истинном смысле заявлений Меркель
Бестемьянова ответила, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.