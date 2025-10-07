В России предложили выдавать льготную ипотеку под обещание родить ребенка НОСТРОЙ поддержал идею о выдаче льготной ипотеки под обещание родить ребенка

Президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков заявил ТАСС, что в организации поддерживают идею выдавать ипотеку молодым семьям без детей под обещание родить ребенка. По его словам, в этом направлении уже разработано несколько решений.

Основной краеугольный вопрос — что делать с молодыми семьями, у которых нет детей. Ведь сейчас возможность улучшения жилищных условий появляется только после рождения ребенка. Хотелось бы <…>, чтобы появилась возможность давать льготные ипотечные программы молодым семьям без детей под обязательства на какой-то срок, — подчеркнул Глушков.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил ввести альтернативу ипотеке — европейский механизм строительных сберегательных касс. Он уверен, что этот инструмент даст возможность гражданам накопить деньги при поддержке государства и составит здоровую конкуренцию банкам.

Также Миронов предложил выкупать у застройщиков пустующие квартиры по себестоимости для их дальнейшего использования в программе социальной аренды. Он отметил, что соцаренда поможет россиянам, у которых нет возможности оформить ипотеку.