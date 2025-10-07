Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 13:24

В Госдуме нашли применение нераспроданным квартирам в новостройках

Депутат Миронов: нераспроданное жилье в новостройках лучше передать в соцаренду

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил в беседе с 360.ru выкупать у застройщиков пустующие квартиры по себестоимости для их дальнейшего использования в программе социальной аренды. Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» отметил, что соцаренда поможет россиянам, у которых нет возможности оформить ипотеку.

Государство должно помогать в первую очередь гражданам. Запускать альтернативы недоступной ипотеке, развивать программу социальной аренды. И пополнять арендный фонд как раз за счет нераспроданных квартир в новостройках, — высказался Миронов.

Он обратил внимание, что из-за дорогой ипотеки и высоких цен на недвижимость доля нераспроданных квартир в новостройках постоянно увеличивается. Этим летом она достигла рекордных 78 млн квадратных метров — это примерно 320 тысяч квартир по всей России.

Ранее аналитик Инна Солдатенкова заявила, что для оформления ипотеки нужно зарабатывать минимум 136 тыс. рублей в месяц. В этом случае речь идет о вторичном жилье.

