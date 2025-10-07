Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 15:52

«До третьей мировой два шага»: депутат о поставках ракет Tomahawk Украине

Депутат Колесник: поставки ракет Tomahawk Украине приблизят третью мировую войну

Запуск ракеты Tomahawk Запуск ракеты Tomahawk Фото: U.S. Navy/Global Look Press

Поставки крылатых ракет Tomahawk Украине могут привести к началу третьей мировой войны, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, применение американского вооружения ВСУ негативно скажется на отношениях России и США.

Ракеты Tomahawk не нанесут много урона, хотя они точные. От этого так или иначе будут погибать наши бойцы. Это крайне осложнит российско-американские отношения, которые начали более-менее налаживаться в Анкоридже в августе. И до третьей мировой войны останется, наверное, два шага. Не знаю, получит ли [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) Нобелевскую премию мира или нет, но это уже не будет иметь никакого значения, потому что следующую будет выдавать Господь Бог кому-то на том свете, — отметил Колесник.

Он подчеркнул, что ракеты Tomahawk движутся со скоростью пассажирского авиалайнера, примерно 800 километров в час, при этом они обходят препятствия и даже волны в океане, выполняя различные маневры. По словам депутата, их можно сбить, но применение оружия все равно приведет к гибели людей.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставка Украине ракет Tomahawk может существенно повысить уровень напряженности. По его словам, они не окажут значительного влияния на ход боевых действий для ВСУ. Однако Песков подчеркнул, что существует риск передачи Киеву ракет в ядерном варианте, что представляет серьезную опасность.

ВСУ
США
Tomahawk
Россия
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, чью сторону занял суд в деле Козловского и Бородина
«В Майами нет ТЦК»: Милонов дал повод для раздумий украинцам
Адвокат Жорин раскрыл, как можно уменьшить сумму по алиментам
Новороссийский «Черноморец» столкнулся с острым финансовым кризисом
Российские гимнастки поделились эмоциями после победы в Играх стран СНГ
В России резко упал спрос на новые «Москвичи»
Хирург предупредил, чем опасна постоянная ходьба на высоких каблуках
Эрдоган поздравил Путина с днем рождения
Нутрициолог раскрыл эффективное средство для снижения веса
Синоптик объяснил, почему эта зима будет холоднее прошлой
«Запад должен бояться РФ»: чем ответит Москва на поставки ВСУ «Томагавков»
В ГД высказались о запрете курьерам-мусульманам возить свинину и алкоголь
Москвичам рассказали, чего ждать от предстоящей зимы
Съели волки или убили браконьеры? Что случилось с семьей Усольцевых в тайге
В Кремле раскрыли, какие лидеры стран СНГ поздравили Путина
Флагманские Xiaomi 15T вышли в продажу на российский рынок
«В гости пришла подруга»: дочь Сухова о появлении у него двух женщин
Блогерш Митрошина объявила себя банкротом
«Жаркая дискуссия»: экс-нардеп об истинном смысле заявлений Меркель
Бестемьянова ответила, сможет ли Валиева вернуться на прежний уровень
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.