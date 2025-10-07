«До третьей мировой два шага»: депутат о поставках ракет Tomahawk Украине

Поставки крылатых ракет Tomahawk Украине могут привести к началу третьей мировой войны, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, применение американского вооружения ВСУ негативно скажется на отношениях России и США.

Ракеты Tomahawk не нанесут много урона, хотя они точные. От этого так или иначе будут погибать наши бойцы. Это крайне осложнит российско-американские отношения, которые начали более-менее налаживаться в Анкоридже в августе. И до третьей мировой войны останется, наверное, два шага. Не знаю, получит ли [Дональд] Трамп (президент США. — NEWS.ru) Нобелевскую премию мира или нет, но это уже не будет иметь никакого значения, потому что следующую будет выдавать Господь Бог кому-то на том свете, — отметил Колесник.

Он подчеркнул, что ракеты Tomahawk движутся со скоростью пассажирского авиалайнера, примерно 800 километров в час, при этом они обходят препятствия и даже волны в океане, выполняя различные маневры. По словам депутата, их можно сбить, но применение оружия все равно приведет к гибели людей.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставка Украине ракет Tomahawk может существенно повысить уровень напряженности. По его словам, они не окажут значительного влияния на ход боевых действий для ВСУ. Однако Песков подчеркнул, что существует риск передачи Киеву ракет в ядерном варианте, что представляет серьезную опасность.