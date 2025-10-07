В Госдуме раскрыли, почему Словакия решилась на военную помощь Украине Депутат Чепа: Словакия одобрила помощь ВСУ, чтобы избежать давления Евросоюза

Словакия решила предоставить помощь Вооруженным силам Украины, стремясь избежать давления со стороны Европейского союза, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Однако, по его словам, Братислава ограничится поставкой инженерных систем.

Мое мнение такое, что позиция [Словакии] не поменялась, но есть дипломатические ходы, и [поставки военной помощи Киеву] можно рассматривать как подобный шаг. [Машины для разминирования Bozena] — это не наступательное оружие, а инженерное. Тем самым Словакия показывает, что она продолжает участвовать в определенной поддержке той позиции, которая выработана в Евросоюзе, — отметил Чепа.

Ранее появилась информация, что Словакия передаст Украине специализированную технику и пять машин для разминирования Bozena в рамках 14-го пакета помощи. Соглашение было заключено в Киеве между министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьером Словакии, министром обороны страны Робертом Калиняком.