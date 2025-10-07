Стало известно о новой помощи от Словакии для Украины

Стало известно о новой помощи от Словакии для Украины Словакия передаст Украине пять машин для разминирования Bozena

Словакия, в рамках 14-го пакета поддержки Украины, безвозмездно отправит ВСУ специализированную технику и пять машин для разминирования Bozena, передает агентство Regnum. Соответствующее соглашение было подписано в Киеве между министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьером, министром обороны Словакии Робертом Калиняком.

Словакия безвозмездно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности пять машин для разминирования Bozena, транспорт, средства медицинской эвакуации, — сказано в публикации.

Отмечается, что это первая поддержка Украины после избрания Роберта Фицо премьер-министром страны. Словакия в настоящее время работает над формированием очередного, уже 15-го по счету пакета поддержки для Украины, добавил Калиняк.

Ранее Фицо заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде, что конфликт на Украине скоро закончится, и это может привести к нормализации отношений с Россией.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран, поддерживающих Киев, выразили готовность направить войска на Украину. Он уточнил, что в ближайшие дни планируется окончательно согласовать участие Вашингтона в обеспечении гарантий безопасности.