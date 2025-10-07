Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 02:04

Стало известно о новой помощи от Словакии для Украины

Словакия передаст Украине пять машин для разминирования Bozena

Роберт Калиняк Роберт Калиняк Фото: CC0/Wikimedia

Словакия, в рамках 14-го пакета поддержки Украины, безвозмездно отправит ВСУ специализированную технику и пять машин для разминирования Bozena, передает агентство Regnum. Соответствующее соглашение было подписано в Киеве между министром обороны Украины Денисом Шмыгалем и вице-премьером, министром обороны Словакии Робертом Калиняком.

Словакия безвозмездно предоставит Украине инженерную и строительную технику, в частности пять машин для разминирования Bozena, транспорт, средства медицинской эвакуации, — сказано в публикации.

Отмечается, что это первая поддержка Украины после избрания Роберта Фицо премьер-министром страны. Словакия в настоящее время работает над формированием очередного, уже 15-го по счету пакета поддержки для Украины, добавил Калиняк.

Ранее Фицо заявил на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде, что конфликт на Украине скоро закончится, и это может привести к нормализации отношений с Россией.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран, поддерживающих Киев, выразили готовность направить войска на Украину. Он уточнил, что в ближайшие дни планируется окончательно согласовать участие Вашингтона в обеспечении гарантий безопасности.

Словакия
Украина
поддержка
техника
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПВО сбила несколько беспилотников под Воронежем
Раскрыто, какие слова Меркель рассорили Германию и Польшу
Россиянам раскрыли, как решить проблему скрипящих дверей и замков
Не хотят, как на Украине: чему надо учиться у Грузии, чтобы не было Майдана
Россиян предупредили о штрафе за выброшенный в мусорный контейнер ноутбук
Очевидцы сообщили, что в небе над Тулой слышны взрывы
В Курской области будут включать новый сигнал тревоги
Ким Чен Ын пообещал Путину вечную дружбу
Россиянам рассказали, как не заболеть ангиной осенью
Стало известно, что будет с безработицей в России в ближайшее время
Стало известно о новой помощи от Словакии для Украины
Оправдание геноцида, шпионаж, новый гитлерюгенд: как живут потомки Гиммлера
Диетолог назвала самые опасные для фигуры и здоровья соусы
Аэропорты двух городов России временно ограничили прием самолетов
Обломки украинского БПЛА врезались в многоэтажку в Белгородской области
Гороскоп на 7 октября: неожиданный поворот для Дев и риск для Стрельцов
Церковная служба на Украине была прервана из-за вооруженного нападения
В США рассказали, почему Украине нельзя давать Tomahawk
Три игрока Сборной России выбыли из матчей с Ираном и Боливией
В российском городе после атаки дронов ВСУ пропала мобильная связь
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена
Общество

Живая изгородь за сезон: сажаешь семена в октябре — летом вырастает плотная стена

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.