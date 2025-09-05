Фицо поделился с Зеленским видением конфликта на Украине Фицо выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине. После этого возможна нормализация отношений с Россией, отметил он на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ужгороде, которую транслировал ТА-3.

Верим, что война быстро закончится и отношения с Россией нормализуются, — подчеркнул Фицо.

Словацкий премьер также проинформировал Зеленского о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли в Китае. Он также сообщил украинскому лидеру об итогах разговора с главой США Дональдом Трампом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран, поддерживающих Киев, выразили готовность направить войска на Украину. Он уточнил, что в ближайшие дни планируется окончательно согласовать участие Вашингтона в обеспечении гарантий безопасности.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий между тем выразил мнение, что европейские лидеры пытаются превратить процесс урегулирования конфликта на Украине в профанацию, выдвигая заведомо невыполнимые условия под предлогом гарантий безопасности Киеву. По его словам, их цель — срыв переговоров по линии Россия — США.