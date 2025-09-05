Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 19:05

Фицо поделился с Зеленским видением конфликта на Украине

Фицо выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил уверенность в скором завершении конфликта на Украине. После этого возможна нормализация отношений с Россией, отметил он на совместной пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ужгороде, которую транслировал ТА-3.

Верим, что война быстро закончится и отношения с Россией нормализуются, — подчеркнул Фицо.

Словацкий премьер также проинформировал Зеленского о переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, которые прошли в Китае. Он также сообщил украинскому лидеру об итогах разговора с главой США Дональдом Трампом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран, поддерживающих Киев, выразили готовность направить войска на Украину. Он уточнил, что в ближайшие дни планируется окончательно согласовать участие Вашингтона в обеспечении гарантий безопасности.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий между тем выразил мнение, что европейские лидеры пытаются превратить процесс урегулирования конфликта на Украине в профанацию, выдвигая заведомо невыполнимые условия под предлогом гарантий безопасности Киеву. По его словам, их цель — срыв переговоров по линии Россия — США.

Украина
Роберт Фицо
Владимир Зеленский
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Смерть на линейке и труп в ночном кафе: главные ЧП недели
«Против СВО»: Мизулина раскритиковала Крида
Стало известно, что Трамп тайно посылал своих разведчиков в КНДР
Названы марки самых угоняемых машин в России в 2025 году
Шуфутинский признался, как относится к Розенбауму на самом деле
Ветеран СВО отделался штрафом за жестокое избиение тещи
Появились новые подробности о расследовании убийства генерала Кириллова
Стало известно, как конфискация активов России ударит по евро
Американист раскрыл план Трампа по «вьетнамизации» Украины
Кровь с потолка начала капать на пациентов одной больницы
Психиатр усомнился в достоверности слов Аглаи Тарасовой в суде
В ЦСКА заявили о смерти своего экс-игрока
«Энергосберегающий» танцор Булановой прокомментировал слухи об увольнении
В России опровергли слухи о поставках яиц в США
Возвращение в РФ, «Третье сентября», мнение об СВО: как живет Шуфутинский
Трампа пригласили в одну страну СНГ в «удобные сроки»
Ученые нашли способ выявлять зависимость от лутбоксов у детей и подростков
Названа граница бедности в России
Канцелярия Нетаньяху назвала пять условий для прекращения огня в Газе
Школьники пытались сбежать после наезда на мать с ребенком
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.