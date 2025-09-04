Европейские страны пытаются превратить процесс мирного урегулирования конфликта на Украине в профанацию, выдвигая заведомо невыполнимые условия под предлогом гарантий безопасности Киеву, заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале, комментируя итоги встречи участников «коалиции желающих» в Париже. По его мнению, их цель — срыв переговоров по линии Россия — США.

Парижская сходка «коалиции желающих» завершилась явным осенним обострением. <…> Западная Европа с [президентом Франции Эммануэлем] Макроном в авангарде пытается превратить весь процесс украинского урегулирования в профанацию, — написал Слуцкий.

Он добавил, что Франция, Великобритания, Германия и Украина не хотят мира, а провоцируют эскалацию. Депутат напомнил, что Макрон сообщил о готовности 26 стран отправить свои войска на Украину после объявления режима прекращения огня, хотя Россия не раз говорила, что отказывается от участия стран НАТО в этом процессе. Слуцкий особенно подчеркнул, что любые гарантии безопасности для Киева могут обсуждаться только с участием Москвы.

Ранее независимый военный эксперт Александр Храмчихин отмечал, что «коалиция желающих» в теории может принять план размещения своих воинских контингентов на Украине. Однако до реальных действий дело все же не дойдет, уверен он.