«Эмоции проститутки»: в ГД раскрыли причину русофобии президента Финляндии

Отношение президента Финляндии Александра Стубба к России резко изменилось с позитивного на негативное, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, позиция финского лидера не является искренней и похожа на эмоции девушки легкого поведения.

Он так пытается заработать. Красивая девушка — она красивая внутренне, внешне ей не нужно над собой производить какие-то дикие манипуляции. А проститутка из публичного дома — ярко накрашенная, с пошлым образом, в каких-то вычурных одеждах. Потому что не искренне. Вот так и он. Я бы сравнил его именно с обитательницей квартала красных фонарей в Амстердаме. Все его краски, все его эмоции — они схожи с эмоциями проститутки, — считает депутат.

Ранее Стубб заявил, что Финляндия победила в войне с СССР в 1944 году, так как сохранила независимость. По его словам, Украина сейчас находится даже в лучшем положении, чем «разрушенная, нищая и не получавшая поддержки извне» Суоми.

В Совете безопасности РФ не исключают, что Финляндия может вынашивать планы атаки на Россию. Спецпредставитель президента Сергей Иванов выразил мнение, что в Хельсинки будут выполнять любые приказы НАТО, поэтому от финских властей можно ожидать чего угодно.