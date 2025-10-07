Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 17:46

«Эмоции проститутки»: в ГД раскрыли причину русофобии президента Финляндии

Депутат Милонов: у президента Стубба эмоции проститутки из публичного дома

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Отношение президента Финляндии Александра Стубба к России резко изменилось с позитивного на негативное, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его мнению, позиция финского лидера не является искренней и похожа на эмоции девушки легкого поведения.

Он так пытается заработать. Красивая девушка — она красивая внутренне, внешне ей не нужно над собой производить какие-то дикие манипуляции. А проститутка из публичного дома — ярко накрашенная, с пошлым образом, в каких-то вычурных одеждах. Потому что не искренне. Вот так и он. Я бы сравнил его именно с обитательницей квартала красных фонарей в Амстердаме. Все его краски, все его эмоции — они схожи с эмоциями проститутки, — считает депутат.

Ранее Стубб заявил, что Финляндия победила в войне с СССР в 1944 году, так как сохранила независимость. По его словам, Украина сейчас находится даже в лучшем положении, чем «разрушенная, нищая и не получавшая поддержки извне» Суоми.

В Совете безопасности РФ не исключают, что Финляндия может вынашивать планы атаки на Россию. Спецпредставитель президента Сергей Иванов выразил мнение, что в Хельсинки будут выполнять любые приказы НАТО, поэтому от финских властей можно ожидать чего угодно.

Финляндия
Александр Стубб
проститутки
русофобия
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Погоды не делают»: энергетик о применении секретных батарей на Украине
В Москве перекрыли движение на МКАД рядом с Ленинским проспектом
Как работают энергосберегающие стеклопакеты — простыми словами
Пашинян бросил вызов «бывшим»
Макрона могут отстранить от власти
Кто из лидеров стран поздравил Путина с днем рождения, а кто саботировал?
В России появились детские купе во всех поездах
Ушаков раскрыл, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ
В мессенджере MAX появился сервис для документов
Джабаров раскрыл антироссийскую уловку Меркель по Украине
Определены 12 ключевых банков России
В Кремле анонсировали визит Путина в Таджикистан
Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»
«Большие сомнения»: энергетик о секретных аккумуляторных парках на Украине
Сердечникам раскрыли, когда лучше совершать оздоровительные прогулки
В Таиланде лев сбежал от хозяина и истерзал ребенка
Захарова назвала известного режиссера своим человеком
Захарова призналась в любви к одному фильму Михалкова
Валю Карнавал ложно обвинили в уклонении от налогов
Экс-премьер Украины назвал организатора бойни на Майдане
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.