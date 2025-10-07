Спасатель оценил опасность разыгравшейся на Эвересте снежной бури

Снежная буря, разыгравшаяся на Эвересте, может привести к многочисленным жертвам, заявил депутат Госдумы, доброволец-спасатель, координатор движения «Лиза Алерт» Олег Леонов. По его словам, переданным ОТР, далеко не все, кто решил покорить вершину, были подготовлены к этому.

Все те, которые оказались там среди тысячи человек, — почти неподготовленные, которые не смогут в автономии четыре–пять суток продержаться. Вот у них всех есть реальный риск погибнуть, к сожалению. Когда идешь куда-то, пусть в лес, а тем более в горы, ты должен всегда готовиться к самому худшему сценарию. И люди опытные это понимают. А у неподготовившихся риски очень высоки, — сказал специалист.

Ранее медиацентр уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района Китая сообщил, что с восточного склона Эвереста благополучно спустилась группа из 350 туристов. Они застряли на высоте из-за сильного снегопада. Кроме того, установлена связь более чем с 200 туристами, им окажут помощь в скором времени.