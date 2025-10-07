Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 17:39

Спасатель оценил опасность разыгравшейся на Эвересте снежной бури

Спасатель Леонов: снежная буря на Эвересте может погубить многих туристов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Снежная буря, разыгравшаяся на Эвересте, может привести к многочисленным жертвам, заявил депутат Госдумы, доброволец-спасатель, координатор движения «Лиза Алерт» Олег Леонов. По его словам, переданным ОТР, далеко не все, кто решил покорить вершину, были подготовлены к этому.

Все те, которые оказались там среди тысячи человек, — почти неподготовленные, которые не смогут в автономии четыре–пять суток продержаться. Вот у них всех есть реальный риск погибнуть, к сожалению. Когда идешь куда-то, пусть в лес, а тем более в горы, ты должен всегда готовиться к самому худшему сценарию. И люди опытные это понимают. А у неподготовившихся риски очень высоки, — сказал специалист.

Ранее медиацентр уезда Тингри округа Шигадзе Тибетского автономного района Китая сообщил, что с восточного склона Эвереста благополучно спустилась группа из 350 туристов. Они застряли на высоте из-за сильного снегопада. Кроме того, установлена связь более чем с 200 туристами, им окажут помощь в скором времени.

Эверест
горы
туристы
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве перекрыли движение на МКАД рядом с Ленинским проспектом
Как работают энергосберегающие стеклопакеты — простыми словами
Пашинян бросил вызов «бывшим»
Макрона могут отстранить от власти
Кто из лидеров стран поздравил Путина с днем рождения, а кто саботировал?
В России появились детские купе во всех поездах
Ушаков раскрыл, где пройдет неформальная встреча лидеров СНГ
В мессенджере MAX появился сервис для документов
Джабаров раскрыл антироссийскую уловку Меркель по Украине
Определены 12 ключевых банков России
В Кремле анонсировали визит Путина в Таджикистан
Орешкин отреагировал на шутку Путина про «Орешник»
«Большие сомнения»: энергетик о секретных аккумуляторных парках на Украине
Сердечникам раскрыли, когда лучше совершать оздоровительные прогулки
В Таиланде лев сбежал от хозяина и истерзал ребенка
Захарова назвала известного режиссера своим человеком
Захарова призналась в любви к одному фильму Михалкова
Валю Карнавал ложно обвинили в уклонении от налогов
Экс-премьер Украины назвал организатора бойни на Майдане
Лучшие районы Санкт-Петербурга для жизни: объективный рейтинг — 2025
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.