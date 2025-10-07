Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 17:26

Хирург предупредил, чем опасна постоянная ходьба на высоких каблуках

Хирург Шестаков: постоянная ходьба на высоких каблуках грозит изменением походки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Постоянная ходьба на высоких каблуках может негативно повлиять на походку человека, заявил Pravda.Ru хирург Андрей Шестаков. Кроме того, такая привычка повышает риск хронических болей в ногах.

Когда мы переносим вес тела на переднюю часть стопы, страдают суставы, связки и пальцы. Возникает ненормированная нагрузка, стопа постепенно деформируется. Если носить такие туфли ежедневно, велик риск хронических болей и изменений походки, — предупредил Шестаков.

При этом, по его словам, ходить в обуви с совсем плоской подошвой также вредно для здоровья. Он добавил, что постоянное ношение неудобной обуви чревато деформацией первого пальца стопы. Во избежание такой проблемы важно своевременно разминать ноги и правильно подбирать обувь.

Ранее ортопед Михаил Дорошев заявил, что самой вредной считается узкая обувь, в особенности с загнутым вверх носком. Он предупредил, что ношение таких моделей вызывает не только боль и онемение в ноге, но и деформацию суставов пальцев.

