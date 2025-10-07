Хирург предупредил, чем опасна постоянная ходьба на высоких каблуках

Постоянная ходьба на высоких каблуках может негативно повлиять на походку человека, заявил Pravda.Ru хирург Андрей Шестаков. Кроме того, такая привычка повышает риск хронических болей в ногах.

Когда мы переносим вес тела на переднюю часть стопы, страдают суставы, связки и пальцы. Возникает ненормированная нагрузка, стопа постепенно деформируется. Если носить такие туфли ежедневно, велик риск хронических болей и изменений походки, — предупредил Шестаков.

При этом, по его словам, ходить в обуви с совсем плоской подошвой также вредно для здоровья. Он добавил, что постоянное ношение неудобной обуви чревато деформацией первого пальца стопы. Во избежание такой проблемы важно своевременно разминать ноги и правильно подбирать обувь.

Ранее ортопед Михаил Дорошев заявил, что самой вредной считается узкая обувь, в особенности с загнутым вверх носком. Он предупредил, что ношение таких моделей вызывает не только боль и онемение в ноге, но и деформацию суставов пальцев.