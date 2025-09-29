Ортопед назвал самый вредный тип обуви

Самой вредной считается узкая обувь, в особенности с загнутым вверх носком, заявил «Здоровью Mail» ортопед Михаил Дорошев. Он предупредил, что ношение таких моделей вызывает не только боль и онемение в ноге, но и деформацию суставов пальцев.

Высокий каблук, более шести сантиметров, или узкий может спровоцировать мозоли, отслоение и врастание ногтей, а также искривление пальцев, предупредил Дорошев. Кроме того, такая обувь грозит хроническими болями в суставах ног и позвоночнике, а также растяжением связок.

Обувь на платформе может перегрузить икроножные мышцы и поясницу, а тапки или шлепанцы — вызвать перенапряжение пальцев. При этом модели с плоской подошвой также могут навредить некоторым людям. В частности, такая обувь повышает риски плоскостопия и болей в ногах, заключил врач.

Ранее невролог Павел Керекеша заявил, что косточки на ногах у большого пальца появляются из-за плоскостопия, неподходящей или некачественной обуви, а также наследственности. Он отметил, что среди факторов риска ревматоидные заболевания, малоподвижный образ жизни и лишний вес.