07 октября 2025 в 17:25

Нутрициолог раскрыл эффективное средство для снижения веса

Нутрициолог Миллер: чтобы похудеть, нужно есть меньше сахара и соли

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Снижение сахара и соли в рационе поможет быстрее похудеть, заявил нутрициолог Николай Миллер. По его словам, которые передает «Чемпионат», это произойдет из-за перезагрузки рецепторов.

По словам специалиста, восстановление чувствительности рецепторов способствует контролю веса. Когда рецепторы работают правильно, мозг получает точные сигналы о насыщении, что естественным образом сокращает объем съедаемой пищи на 15–25%. Кроме того, восстановленные рецепторы лучше различают натуральные вкусы.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Ирина Писарева заявила, что тренд на худобу может привести к росту числа людей, страдающих анорексией и другими опасными расстройствами пищевого поведения. По ее мнению, активная популяризация чрезмерной худобы среди знаменитостей создает серьезные риски для физического и психического здоровья их аудитории, особенно подростков.

