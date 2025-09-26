Диетолог рассказала о губительных последствиях нового тренда на худобу

Тренд на худобу может привести к росту числа людей, страдающих анорексией и другими опасными расстройствами пищевого поведения, заявила NEWS.ru врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. По ее мнению, активная популяризация чрезмерной худобы среди знаменитостей создает серьезные риски для физического и психического здоровья их аудитории, особенно подростков.

Мое мнение, что экстремальное похудение — не равно здоровье. Сейчас это очень яро транслируется среди знаменитостей, и это серьезная проблема, оказывающая значительное влияние на аудиторию, которая их смотрит, включая подростков. Это огромный риск для здоровья. Последствия могут быть разные: истощение, анорексия, нарушение работы ЖКТ, проблемы с сердечно-сосудистой системой, гормональные сбои, а также психологические проблемы, депрессия и тревожность, — пояснила Писарева.

По ее словам, на примере публичных персон, таких как телеведущая Екатерина Варнава, чье резкое похудение вызвало широкий резонанс, видно, как подобные изменения часто связаны со стрессом или проблемами со здоровьем. Специалист подчеркнула, что инициатива движения «Сорок сороков» по запрету пропаганды экстремального похудения свидетельствует о масштабе и серьезности данной проблемы для общества.

Резкая потеря веса становится предметом беспокойства. Если говорить про Варнаву, за вес которой беспокоится много фанатов, то она говорит, что ее резкое снижение веса произошло после COVID-19, сильного стресса и проблем со здоровьем. Не могу ставить диагнозы по фотографиям, но, возможно, у нее есть какие-то проблемы. Инициатива движения «Сорок сороков» по запрету пропаганды экстремального похудения говорит о масштабах этой проблемы. Крупные западные соцсети уже заблокировали хештег SkinnyTok. В России тоже следует уделить внимание этой проблеме и тренду, набирающему обороты, — резюмировала Писарева.

Ранее парламентарий Татьяна Соломатина заявила, что депутаты Госдумы могут рассмотреть возможность законодательного запрета пропаганды экстремального похудения. По ее словам, инициатива направлена на защиту здоровья подростков, особенно девочек, которые подвергаются влиянию опасных стандартов красоты в интернете.