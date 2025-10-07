ВСУ атаковали АЭС в России: каков ущерб, опасность заражения, жертвы

ВСУ в очередной раз атаковали АЭС в России, однако вышли на новый уровень угрозы. На этот раз пострадала Нововоронежская АЭС. Что известно об атаке, есть ли угроза жизням людей и опасность заражения?

Что случилось на Нововоронежской АЭС

Росэнергоатом подтвердил, что в ночь на 7 октября беспилотник ВСУ атаковал Нововоронежскую АЭС. Атомная станция расположена в 50 км к югу от Воронежа.

«В результате после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, тем не менее на градирне от последствий детонации остался темный след», — сообщил Росэнергоатом.

В Telegram распространились фото АЭС после удара БПЛА.

Росэнергоатом отмечает, что энергоблок № 6 находится в работе на плановой мощности 1139 МВт. Подчеркивается, что безопасность эксплуатации атомной станции обеспечена, радиационный фон на промышленной площадке Нововоронежской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Происшествие не повлияло на работу станции.

Утром 7 октября Минобороны РФ сообщило, что за минувшую ночь над Россией было уничтожено более 200 украинских беспилотников. 18 дронов были сбиты силами ПВО над Воронежской областью.

В Сети предположили, что атака на Нововоронежскую АЭС была демонстративной провокацией.

«3–5 кг взрывчатки не оставят повреждений на бетонной конструкции. Степень повреждений на фото — черная клякса. Те, кто планировал эту цель, об этом прекрасно знали: удар по трансформаторной будке, питающей сторожку, нанес бы больше урона безопасности станции. Т. е ударили по ядерному объекту, чтобы спровоцировать ответные удары, но чтобы не создать реальной ядерной угрозы, чтобы не подвести хозяев на политическом поле», — указал активист и участник СВО Евгений Топаз в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько раз ВСУ атаковали АЭС в России

Telegram-канал «Военная хроника» заявил, что Украина якобы впервые целенаправленно атаковала элемент инфраструктуры, связанный с ядерной безопасностью, не считая обстрелов Запорожской АЭС.

На самом деле подобные атаки происходили и ранее. С начала 2025 года редкая неделя обходилась без атак на атомную инфраструктуру России или расположенные поблизости объекты, прежде всего относящиеся к Запорожской АЭС и городу Энергодару.

28 февраля ВСУ попытались атаковать Калининскую АЭС в Тверской области реактивными дронами. Все беспилотники были сбиты на подлете.

1 июня семь БПЛА были сбиты рядом с Курской АЭС. Атака повторилась вечером 6 июня, обломки одного из сбитых беспилотников упали на парковку атомной электростанции, рассказал врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Новая атака на Курскую АЭС произошла в ночь на 24 августа, жители Курчатова слышали не менее пяти взрывов. В этот раз ВСУ удалось нанести повреждения аппаратуре станции: был поврежден трансформатор собственных нужд, блок № 3 пришлось разгрузить на 50%.

12 сентября под ударом оказалась Смоленская АЭС, были повреждены окна и труба третьего энергоблока, работа АЭС не нарушена, радиационный фон безопасен.

Таким образом, атака на Нововоронежскую АЭС далеко не первая.

