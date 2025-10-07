Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 14:19

Беспилотник ВСУ ударил по градирне Нововоронежской АЭС

В ночь с 6 на 7 октября украинский БПЛА атаковал градирню Нововоронежской АЭС, сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом». Взрыв беспилотника не сказался на функционировании атомной электростанции.

В ночь с 6 на 7 октября в районе расположения Нововоронежской АЭС техническими средствами был подавлен боевой беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины. В результате после столкновения с башенной испарительной градирней действующего энергоблока №6 Нововоронежской АЭС произошла детонация БПЛА. Разрушений и пострадавших нет, тем не менее на градирне от последствий детонации остался темный след, — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны России успешно сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, который направлялся в сторону столицы. По его словам, инцидент произошел утром во вторник, 7 октября.

До этого в городе Елец Липецкой области были зафиксированы случаи падения беспилотных летательных аппаратов. В результате инцидента были повреждены автомобиль и стеклянные элементы частного дома.

