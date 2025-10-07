Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 17:22

В ГД высказались о запрете курьерам-мусульманам возить свинину и алкоголь

Депутат Нилов: запрет доставки свинины не регулируется Трудовым кодексом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запрет на доставку курьерами-мусульманами не халяльных продуктов, таких как свинина и алкоголь, не является предметом регулирования действующих законодательных норм, в частности, Трудового кодекса РФ и закона о торговле, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что подобные ограничения относятся к внутренним установлениям религиозных организаций.

Начнем с того, что запрет на доставку не халяльных товаров находится вне рамок Трудового кодекса или иных законов, регулирующих торговую деятельность, — это внутреннее установление религиозных организаций. Для нашей страны христианство, буддизм, иудаизм и ислам — традиционные религии, которые составляют неотъемлемую часть исторического наследия. Поэтому требования или призывы распространяются на тех верующих, которые являются адептами соответствующей конфессии, чьи духовные лидеры выступили с такими обращениями. Здесь нужно ориентироваться не на нормы светских законов, а на позиции, призывы духовного руководства и внутренние установления религиозной организации, — пояснил Нилов.

Депутат добавил, что с уважением относится ко всем религиям и их внутренним установлениям. По словам Нилова, соблюдение этих правил является решением человека, основанном личной вере и соблюдении дисциплины. Он уточнил, что нарушение, вероятно, может повлечь реакцию со стороны религиозной организации, поэтому вопросы корректнее адресовать им.

Я с уважением отношусь ко всем религиям. Есть внутренние требования. Например, для православных верующих, мужчинам надо заходить в храм и снимать головной убор, а женщинам наоборот, покрывать голову. Если вы будете нарушать эти внутренние установления, то в отношении вас могут быть приняты какие-то меры. Это вопрос, связанный с религией, верой человека, деятельностью религиозной организации. Поэтому ограничения не возить не халяльные продукты — это вне рамок трудового законодательства или какого-либо регулирования, — резюмировал Нилов.

Ранее в Духовном управлении мусульман России заявили, что курьерам-мусульманам запрещено доставлять свинину, алкоголь, табак и не халяльное мясо. Также под запретом оказались азартные игры и идолы. Перевозить указанные товары можно лишь для утилизации или если в заказе преобладают разрешенные продукты.

курьеры
мусульмане
религии
запреты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
