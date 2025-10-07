Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 17:33

«В Майами нет ТЦК»: Милонов дал повод для раздумий украинцам

Милонов: любого не связанного с Зеленским и элитой украинца могут мобилизовать

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Любой украинец, не приближенный к президенту Украины Владимиру Зеленскому и не имеющий отношения к элите, может быть мобилизован сотрудниками ТЦК (аналог военкомата), заявил в разговоре с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, в безопасности находятся лишь высокопоставленные чиновники, политики, их друзья и родственники. Он отметил, что личное знакомство с Зеленским не дает никаких гарантий.

На Украине есть проблема: даже если ты знаком с Зеленским, но не являешься его подельником, на тебя не распространяются никакие гарантии. То ли дело депутаты Верховной рады Украины. Детей депутатов ТЦК не забирает. Почему? Потому что в Майами нет ТЦК. И в Лондоне нет ТЦК. <…> Поэтому в принципе элита Украины — их жены, дети, любовницы, любовники, собаки — они все в безопасности, — рассказал депутат.

По словам Милонова, у Зеленского не существует ценностей. Его задача — использовать Украину по полной. Каждый день эксплуатации страны приносит ему деньги, прибыль и славу на Западе, добавил парламентарий.

Это повод задуматься любому жителю Украины: именно такая судьба уготована Зеленским каждому, кто там живет. Закончатся мужчины, будут женщины. Закончатся эти, будут дети и старики использоваться, — подытожил депутат.

Ранее сообщалось, что супруг актрисы Елены Бондаревой-Репиной, известной по роли в сериале Зеленского «Слуга народа», был мобилизован сотрудниками киевского ТЦК. Женщина рассказала, что она в отчаянии и не знает, что ей делать.
